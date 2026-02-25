Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unbekannter bricht in Fahrradkeller ein

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter brach am Mittwoch (25.02.2026) gegen 02.00 Uhr in einen Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Fichtenstraße in Holzgerlingen ein. Der Unbekannte hatte bereits ein Mountainbike im Wert von etwa 600 Euro aus dem Kellerraum entwendet. Als er sich an weiteren Zweirädern zu schaffen machte, wurde er von einem Zeugen bemerkt und ergriff zunächst zu Fuß die Flucht. Anschließend fuhr der Einbrecher mutmaßlich mit einem abseits geparkten Fahrzeug davon.

Der Täter wird als etwa 170 cm groß, 40 bis 50 Jahre alt mit schlanker Statur und blauen Augen beschrieben. Er war schwarz gekleidet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell