Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unbekannter bricht in Fahrradkeller ein

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter brach am Mittwoch (25.02.2026) gegen 02.00 Uhr in einen Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Fichtenstraße in Holzgerlingen ein. Der Unbekannte hatte bereits ein Mountainbike im Wert von etwa 600 Euro aus dem Kellerraum entwendet. Als er sich an weiteren Zweirädern zu schaffen machte, wurde er von einem Zeugen bemerkt und ergriff zunächst zu Fuß die Flucht. Anschließend fuhr der Einbrecher mutmaßlich mit einem abseits geparkten Fahrzeug davon.

Der Täter wird als etwa 170 cm groß, 40 bis 50 Jahre alt mit schlanker Statur und blauen Augen beschrieben. Er war schwarz gekleidet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

  • 25.02.2026 – 12:40

    POL-LB: Herrenberg: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

    Ludwigsburg (ots) - Mehr als 40 Personen mussten am Dienstag (24.02.2026) ein Wohnhaus verlassen, nachdem gegen 19.20 Uhr in der Küche einer der Wohnungen ein Feuer ausgebrochen war. Die Bewohnerinnen und Bewohner, die nach derzeitigem Stand alle unverletzt blieben, wurden vor Ort vom Rettungsdienst betreut, bis sie zurück in ihre Wohnungen konnten. Der Sachschaden in der betroffenen Wohnung dürfte sich auf etwa 5.000 ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 11:43

    POL-LB: Gärtringen: 61-Jähriger leistet Widerstand

    Ludwigsburg (ots) - Aus noch ungeklärten Gründen war ein 61 Jahre alter Mann am Dienstag (24.02.2026) kurz vor 20.00 Uhr während seines Einkaufs in einem Lebensmitteldiscounter in der Hauptstraße in Gärtringen mit einem 20-jährigen Mitarbeiter in Streit geraten. Die zunächst verbale Auseinandersetzung mündete schließlich in Handgreiflichkeiten, bei denen der aggressive 61-Jährigen den Marktmitarbeiter ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 09:35

    POL-LB: Nufringen: Rauchentwicklung in Sporthalle

    Ludwigsburg (ots) - Die Feuerwehr rückte am Dienstag (24.02.2026) in die Straße "Im Wiesengrund" in Nufringen aus, nachdem dort gegen 13.45 Uhr Rauch in einer Sporthalle gemeldet worden war. Aus noch ungeklärter Ursache war es mutmaßlich in einer sich im Untergeschoss befindlichen Küche zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Alle Personen, sie sich zu diesem Zeitpunkt in der Halle befunden hatten, konnten diese ...

    mehr
