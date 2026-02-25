PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Hauswand gestreift und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich gegen 14.00 Uhr streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (24.02.2026) eine Hauswand in der Radbrunnengasse in Vaihingen an der Enz. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz die Tel. 07042 941-0 sowie die E-Mail-Adresse vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

