POL-LG: ++ Polizei sucht Seniorin mit Rollator als Zeugin - Lüneburger stürzt "sturzbetrunken" mit E-Scooter - 3,21 Promille ++

Lüneburg - Polizei sucht Seniorin mit Rollator als Zeugin - Lüneburger stürzt "sturzbetrunken" mit E-Scooter - 3,21 Promille
Eine Seniorin als Zeugin sucht die Polizei Lüneburg nach einem Unfall eines "sturzbetrunkenen" Lüneburgers in den Mittagsstunden des 20.02.26 im Umfeld des Einkaufsmarktes Hinter der Saline. Der 58-Jährige, bei dem in der Folge ein Atemalkoholwert von 3,21 Promille festgestellt wurde, war gegen 13:00 Uhr mit einem E-Scooter gestürzt und hatte sich verletzt. Die Seniorin hatte vermutlich den Sturz/ die Fahrt des Mannes wahrgenommen, so dass auch ein Rettungswagen für die weitere Versorgung schnell zugegen war. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den Promille-Fahrer. Die Seniorin, die eine dunkle Jacke sowie eine Mütze trug, entfernte sich mit einem Rollator in Richtung Einkaufsmarkt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.
