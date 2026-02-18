Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ entsorgter Akku im Altpapier verursacht Feuerwehreinsatz ++ Verkehrsunfälle bei winterglatter Fahrbahn ++ Polizei ist präsent und kontrolliert - Hausverbot in Parkhaus durchgesetzt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 18.02.2026 ++

Lüneburg

Lüneburg - entsorgter Akku im Altpapier verursacht Feuerwehreinsatz

Aufgrund eines unsachgemäß entsorgten Akkus im Altpapier kam es in den frühen Nachmittagsstunden des 17.02.26 zu einem Feuerwehreinsatz im Umfeld eines Müllfahrzeugs im Anna-Vogeley-Weg. Im Inneren des Fahrzeugs war es gegen 14:00 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Das Altpapier wurde entladen, so dass die Feuerwehr löschen konnte. Größerer Sachschaden entstand nicht.

Lüneburg - Ladendieb ertappt - 14 Artikel eingesteckt

Insgesamt 14 Artikel aus der Hygieneabteilung eines Drogeriemarktes im Häcklinger Weg mit einem Warenwert von fast 500 Euro steckte sich ein 35-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 17.02.26 in die Jackentaschen und versuchte mit den Waren den Laden gegen 16:00 Uhr zu verlassen. Mitarbeiter ertappten den Hamburger dabei und stoppten ihn. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Lüneburg - E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs

Einen 37-Jährigen mit einem unversicherten E-Scooter stoppte eine Fahrradstreife in den Morgenstunden des 17.02.26 gegen 08:30 Uhr in der Altenbrückertorstraße. Den Mann erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Lüneburg - Polizei ist präsent und kontrolliert im Innenstadtbereich - Hausverbot in Parkhaus durchgesetzt

Ihre Präsenzmaßnahmen in Lüneburger Innenstadtbereich setzte die Polizei auch im Verlauf des 17.02.26 fort. In den Abendstunden gegen 20:30 Uhr kontrollierte die Beamten in und im Umfeld des Parkhauses Am Berge drei 26, 34 und 44 Jahre alte Männer. Bei zwei der Personen bestand bereist ein Hausverbot, so dass diese jetzt ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch erwartet. Parallel erhielten die Männer einen Platzverweis.

In den Nachmittagsstunden kontrollierten Beamte auch das Durchfahrtsverbot und ahndeten entsprechende Verstöße.

Lüchow-Dannenberg

Lübbow - Einbruch in Scheune

Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich im Zeitraum vom 14.02.2026 bis zum 17.02.2026 Zutritt zu einer Scheune in Rebenstorf, indem sie mit einem Werkzeug das Vorhängeschloss der Scheunentür öffnete. Dort wurden mehrere Elektronikwerkzeuge entwendet. Eine detaillierte Aufzählung des Diebesgutes ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Küsten/Karwitz/Dannenberg - Verkehrsunfälle bei winterglatter Fahrbahn

Auch am 17.02.2026 kam es im Landkreis Lüchow-Dannenberg zu mehreren Verkehrsunfällen.

Gegen 10:00 Uhr fuhr in Küsten, Lüchower Straße, ein Fiat Doblo auf einen Opel Corsa auf, als der Fahrer des Opel seinen Beifahrer ausstiegen ließ und daher mit Warnblinklicht anhielt. Der Fahrer des Opel Corsa wurde dabei leicht verletzt.

Kurz nach 14:00 Uhr kam auf der Kreisstraße 8 von Metzingen in Fahrtrichtung Pudripp ein Skoda Citigo nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Ursächlich war nach ersten Erkenntnissen die winterglatte Fahrbahn sowie möglicherweise eine nicht angepasste Geschwindigkeit.

Gegen 17:20 Uhr kam es auf der Bundesstraße 216 zwischen Dannenberg und Metzingen zu einer Kollision mit einem PKW, einem Traktor mit zwei Anhängern sowie einem Schneeräumfahrzeug. Der Verkehrsunfall ereignete sich als der PKW das landwirtschaftliche Gespann überholen wollte und mit dem entgegenkommenden Räumfahrzeug zusammenstieß. Eine Person wurde dabei verletzt. Die Fahrbahn wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt.

Wenige Minuten nach diesem Verkehrsunfall wurde ein weiterer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 191 zwischen Pudripp und Karwitz gemeldet. Nach einem Überholvorgang verlor ein 21 Jahre alter Mann die Kontrolle über seinen PKW und kam von der Fahrbahn ab. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Am PKW entstand ein Totalschaden. Auch hier kam es kurzzeitig zu einer Vollsperrung.

Uelzen

Ebstorf - diverse Anrufe Falscher Polizeibeamter

Die Uelzener Polizei registrierte am 17.02.2026 diverse betrügerische Anrufe im Bereich Ebstorf. Dabei wurden mehrere ältere Personen von angeblichen Polizeibeamten angerufen. Unter dem Vorwand einer unwahren Geschichte versuchten diese an das Vermögen der Seniorinnen und Senioren zu gelangen. Die angerufenen Personen reagierten besonnen und beendeten die Telefonate. Anschließend meldeten sie den Vorfall der Polizei. Bei den bekannten Fällen kam es zu keinem Vermögensschaden. Die Polizei warnte nach den ersten Meldungen umgehend über ihren WhatsApp-Kanal "Polizei Uelzen". Dort werden regelmäßig aktuelle Hinweise eingestellt.

Uelzen - alkoholisierter Mann beschädigt PKW und geht in Gewahrsam

Ein 36 Jahre alter Mann lief am Nachmittag des 17.02.2026 schwankend über die Bornbachstraße, Kreisstraße 17. Als ein PKW langsam an ihm vorbeifuhr, schlug der alkoholisierte Mann mit einer Glasflaschen gegen das Fahrzeug. Dadurch entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Als die Polizei den Mann kontrollierte, versuchte dieser die eingesetzten Beamtinnen und Beamten zu treten. Er wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell