Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 14./15.02.26 ++

Lüneburg (ots)

Presse - 14./15.02.2026

Landkreis Lüneburg

Westergellersen/Bleckede - Einbrüche in Wohnhäuser

Am Freitag wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Der Vorrahn in Westergellersen festgestellt. Unbekannte Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten dann das Objekt. Mit dem Diebesgut entfernten sie sich dann.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Samstag in den Abendstunden in der Fritz-Reuter-Straße in Bleckede. Hier hebelten die Täter an einer Terrassentür und entglasten sie schließlich. Ohne Diebesgut flüchteten sie dann vom Tatort.

Reppenstedt - Betrunken Unfall gebaut

Am Samstagmorgen kommt ein Fahrzeugführer bei winterglatter Fahrbahn von der Straße ab. Hier kollidiert er mit einem Zaun. Im Rahmen der Unfallaufnahme pustet der Fahrzeugführer 1,52 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Vastorf - Brand eines PKW

In den Morgenstunden des Samstages brannte ein PKW aus bislang unbekannter Ursache in Vastorf. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Landkreis Uelzen

Am Freitag, den 13.02.2026 fiel im Bereich Eimke ein 37-jähriger Fahrzeugführer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte ein Atemalkoholwert von 2,52 Promille festgestellt werden. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein beschlagnahmt.

In den Nachmittagsstunden des 14.02.2026 gerieten zwei männliche Personen im Bereich Suderburg in eine körperliche Auseinandersetzung. Im Verlauf des Streits setzte einer der Beteiligten Reizstoff ein und verletzte den anderen leicht. Anschließend verließ er die Örtlichkeit.

Am Samstag, den 14.02.2026, kam es gegen Mitternacht im Bereich des Uelzener Bahnhofes zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Hierbei forderte ein 20-jähriger Mann unter Vorhalten eines Messers einen 21-jährigen Mann zur Herausgabe von Bargeld auf. Nach Übergabe des Bargeldes flüchtete der 20-jährige Mann. Keiner der Beteiligten wurde verletzt.

In der Nacht zum 15.02.2026, konnte gegen 01:40 Uhr im Uelzener Stadtgebiet ein 32-jähriger Verkehrsteilnehmer kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrzeugführer einen Wert von 1,29 Promille. Zudem räumte der Fahrzeugführer ein, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Sonntag, den 15.02.2026, konnte gegen 02:00 Uhr im Bereich Bad Bevensen ein Fahrzeug kontrolliert werden. Der 23-jährige Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eröffnet. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein sichergestellt.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Freitag:

Busunfall bei Schnega Die Kontrolle über seinen Linienbus verlor am Freitagabend auf schneeglatter Fahrbahn ein 47jähriger Busfahrer in der Region Schnega. Der Bus kam von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten. Der Bus wurde leicht beschädigt, die drei Fahrgäste und der Fahrer bleiben unverletzt.

Verkehrsunfall beim "Driften" Den zugeschneiten Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Amt Neuhaus nutzten zwei Autofahrer in der Freitagnacht um mit ihren Pkw zu "driften" und fielen dabei einer Polizeistreife auf. Einer der Fahrzeugführer touchierte dabei einen Bordstein, der beschädigt wurde. Gegen den 24jährigen wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Führerschein

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Freitagnacht konnte der Fahrer den Polizeibeamten keinen Führerschein vorzeigen. Die Beamten stellten fest, dass der kontrollierte 31jährige seinen Führerschein nicht nur vergessen hatte, sondern gar keinen besitzt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Samstag:

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrzeugführer Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten am Samstagmorgen, gegen 09:30 Uhr, einen 85jährigen aus seinem Pkw befreien. Der Herr hatte in der Nähe von Prießeck auf der K18 in einer Kurve auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verloren. Das Fahrzeug drehte sich, kam von der Fahrbahn ab und schließlich auf einem Acker auf der Fahrerseite zum Liegen, wodurch der Senior eingeklemmt wurde. Der 85jährige wurde nur leicht verletzt, an seinem Pkw, einem Skoda, entstand wohl Totalschaden.

Einbruch in den Öffentliche Toiletten Hitzacker Im Laufe des Samstags wurde durch Unbekannte versucht, Türen in der öffentlichen Toilette in Hitzacker aufzubrechen. Außerdem wurde der Duschautomat gewaltsam geöffnet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lüchow unter der Telefonnummer 058411220 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Fahren unter THC-Einfluss

Bei einer Verkehrskontrolle in Jameln stellten Polizeibeamte am Samstagnachmittag fest, dass ein 49jähriger seinen Pkw fuhr, obwohl er unter THC-Einfluss stand. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstagnachmittag wurde durch Polizeibeamte ein 64jähriger kontrolliert, der mit seinem Geländewagen im Bereich Luckau unterwegs war. Dabei wurde festgestellt, dass der Herr unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alcotest ergab einen Wert von 0,54 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Samstagnacht:

Schornsteinbrand Die Feuerwehren aus Lüchow, Grabow und Plate waren am Samstag kurz nach 20 Uhr in Lüsen im Einsatz. Dort war es, wohl durch Rußablagerungen, zu einem Brand im Schornstein eines Wohnhauses gekommen. Es entstand kein Personen- oder Sachschaden.

Brand eines Pkw-Anhängers

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lüchow löschten in der Samstagnacht gegen 23:30 Uhr einen in Brand stehenden Pkw Anhänger. Der vor einem Rest- und Sonderpostenmarkt abgestellt Werbeanhänger wurde scheinbar durch bisher Unbekannte in Brand gesetzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lüchow unter der Telefonnummer 058411220 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell