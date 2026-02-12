POL-LG: ++ "Traurige Gewissheit: Vermisste 59-Jährige tot aufgefunden ++ keine Hinweise auf ein Fremdverschulden/Straftat ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

++ "Traurige Gewissheit: Vermisste 59-Jährige tot aufgefunden ++ keine Hinweise auf ein Fremdverschulden/Straftat ++

Landkreis Lüneburg - Brietlingen/Barum

"Traurige Gewissheit". Die 59 Jahre alte Vermisste "Sally H." wurde in den Nachmittagsstunden des 11.02.26 im weiteren Umfeld des Golfplatzes in St. Dionys/Barum durch einen Mitarbeiter tot aufgefunden. Parallel waren Einsatzkräfte der Polizei im Sucheinsatz.

Eine erste Inaugenscheinnahme des Leichnams ergab keine Hinweise auf eine Straftat oder ein Fremdverschulden.

Die an Demenz erkrankte 59-Jährige war am 02.02. von ihrer Wohnanschrift in Brietlingen verschwunden. Umfangreiche Suchmaßnahmen sowie eine Öffentlichkeitsfahndung blieben in den Folgetagen erfolglos.

