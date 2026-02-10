POL-LG: ++ Streit im Marktcenter eskaliert - Verletzter wird unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln im PKW angetroffen ++ Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen von angeblichen Paypal-Mitarbeitenden ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Rucksack aus unverschlossenem PKW entwendet

Gegen 11:00 Uhr ließ eine Frau am 09.02.2026 für einen 15-minütigen Termin ihren PKW Vor dem Neuen Tore unverschlossen stehen. In dieser Zeit wurde aus dem Fahrzeug ein Rucksack mit einem darin befindlichen Portemonnaie entwendet werden. Das Portemonnaie wurde wenig später ohne Bargeld aufgefunden. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt bei etwas über 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Kleingartenverein - Fenster aufgehebelt

Am Mittag des 09.02.2026 wurde der Polizei ein Einbruch in eine Gartenlaube innerhalb eines Kleingartenvereines An der Roten Bleiche gemeldet. Dabei hebelten derzeit Unbekannte ein Fenster auf und entwendeten unterschiedliche Gegenstände im Wert von wenigen Hundert Euro. Zuletzt wurde die Gartenlaube unbeschädigt in den Abendstunden des 08.02.2026 vorgefunden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Pedelec entwendet

Ein mittels Kettenschloss gesichertes Pedelec wurde am Vormittag des 09.02.2026 von einem Fahrradständer einer Schule in der Theodor-Heuss-Straße entwendet. Das Pedelec der Marke HAIBIKE hat einen Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruchsversuch in Einfamilienhaus

Am 09.02.2026 zwischen 17:30 Uhr und 18:40 Uhr versuchten im Margeritenweg Unbekannte eine Terrassentür gewaltsam aufzubohren. Dabei drangen sie in das Objekt ein und verließen dieses nach ersten Erkenntnissen ohne Diebesgut. Die Polizei hält es für wahrscheinlich, dass sie bei der Tatbegehung gestört wurden. Vor Ort wurden von der Polizei diverse Spuren gesichert. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bleckede - Arbeitsgeräte aus LKW entwendet

Auf dem Gelände eines Unternehmens im Töpferdamm wurden im Zeitraum vom 26.01.2026 bis zum 09.02.2026 aus einem LKW diverse Arbeitsgeräte gestohlen. Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehreren Tausend Euro. Es wurden keine offensichtlichen Einbruchsspuren festgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am 10.02.2026 ereignete sich Am Alten Eisenwerk ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Gegen 09:00 Uhr beabsichtigte ein Dacia Sandero aus Fahrtrichtung Lise-Meitner-Straße kommend an der Kreuzung mit der Franz-Anker-Straße nach links abzubiegen und kollidierte frontal mit einem vorfahrtberechtigten entgegenkommenden VW Polo. Die beiden Fahrerinnen kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Lüneburg - Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen von angeblichen Paypal-Mitarbeitenden

Die Polizei ermittelt in einem Betrugsfall, der sich in den vergangenen Tagen abgespielt hat. Dabei wurde ein Mann aus Lüneburg von einem angeblichen Mitarbeiter von Paypal angerufen. Dieser berichtete von einem angeblichen Hackerangriff auf das Konto des Mannes und veranlasste diesen zu der Erstellung von Krypto Börsen sowie die Verschiebung von Vermögen. Anschließend hatte der Lüneburger keinen Zugriff mehr auf seine Konten. Der Schaden liegt bei mehreren Zehntausend Euro. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Sachverhalt dauern an. Gleichzeitig mahnt die Polizei vor Anrufen von angeblichen Paypal-Mitarbeitenden und rät: - Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)! - Informationen über finanzielle Verhältnisse oder Daten niemals am Telefon mitteilen! - Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden!

Lüchow - Dannenberg

- Keine Meldungen -

Uelzen

Uelzen - Streit im Marktcenter eskaliert - Verletzter wird unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln im PKW angetroffen

Am Nachmittag des 09.02.2025, gegen 15:00 Uhr, kam es im Marktcenter in Uelzen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Hierbei wurde ein 40-Jähriger von einem 23-Jährigen mehrfach in das Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Ein vor Ort anwesender Freund des Verletzten beendete schließlich das Handgemenge. Der 40-Jährige verließ anschließend gemeinsam mit seinem Freund die Örtlichkeit mit einem PKW. Kurze Zeit später konnte der PKW mit den beiden Männern in der Veerßer Straße durch die Polizei angetroffen werden. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 40-Jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

