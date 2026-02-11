Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Häusliche Gewalt - Wegweisung für Mann - "Schauen Sie nicht weg" - Hilfe bei Gewalterfahrung ++ PKW-Komplettentwendung ++ Mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser ++ Verkehrsunfallflucht ++

Lüneburg

Lüneburg - Häusliche Gewalt - Wegweisung für Mann - "Schauen Sie nicht weg" - Hilfe bei Gewalterfahrung

Am Abend des 10.02.2026 kam es in Lüneburg zu einem Streit zwischen einem Mann und seiner in Trennung lebenden Frau. Dabei kam es in der gemeinsamen Wohnung zu einer Rangelei, bei welcher der Mann zuschlug und die Frau verletzte. Die Polizei sprach dem Mann eine Wegweisung aus der Wohnung über 14 Tage aus. Zusätzlich wurden ihm die Wohnungsschlüssel abgenommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hilfe bei Gewalterfahrung - "Schauen Sie nicht weg" - Lüneburger Hilfeliste

"Sind Sie oder andere von Gewalt im privaten/häuslichen Umfeld betroffen?" - Direkte Hilfe und regionale AnsprechpartnerInnen (auch in verschiedenen Sprachen) unter www.gegen-gewalt-in-der-familie.de/

Häusliche Gewalt oder auch Gewalt in Paarbeziehungen kann als ein Verhaltensmuster in jeder Beziehung definiert werden, das dazu dient, Macht und Kontrolle über einen anderen Menschen zu erlangen oder aufrechtzuerhalten. Dazu gehören alle Verhaltensweisen, die erschrecken, einschüchtern, terrorisieren, manipulieren, demütigen, beschuldigen oder verletzen sollen.

Häusliche Gewalt kann allen Menschen überall passieren - sie findet nicht nur in den eigenen vier Wänden statt. Häusliche Gewalt geschieht sowohl in bestehenden Partnerschaften als auch in Ex-Partnerschaften und ist unabhängig von der Wohnsituation der Personen. Darunter fallen somit beispielsweise verheiratete, getrennt lebende oder sich verabredende (Ex-) Paare.

Egal ob im persönlichen Umfeld, in der Nachbarschaft oder im beruflichen Umfeld: - Melden Sie Verdachtsfälle häuslicher Gewalt Ihrer zuständigen Polizeidienststelle - in akuten Fällen natürlich über den Notruf! - Oder ermutigen Sie Opfer, selbst zur Polizei zu gehen.

Häusliche Gewalt kennt kein Geschlecht, kein Alter und keine Gesellschaftsschicht - jede/r kann betroffen sein. Bitte schauen Sie nicht weg!"

Lüneburg - Polizeibekannter Mann wird beim Diebstahl erwischt

Ein 37 Jahre alter Mann betrat am 10.02.2026 einen Supermarkt Am Alten Eisenwerk und steckte Ware im Wert von rund 50 Euro in einen mitgeführten Rucksack. Bei der Ware handelte es sich unter anderem um einen Rasierer, Alkohol und Kleidung. Ein Mitarbeiter konnte den Diebstahl beobachten und den 37-Jährigen ansprechen. Dieser verblieb bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort. Er ist aufgrund entsprechender Delikte bereits polizeilich in Erscheinung getreten.

Lüneburg - Diebesduo flüchtet

Am 10.02.2026 gegen 16:40 Uhr entwendeten zwei derzeit unbekannte Personen Parfum im Wert von etwas mehr als 200 Euro aus einer Drogerie in der Grapengießerstraße. Dabei wurde einer der Diebe von einem Mitarbeiter festgehalten. Das Diebesgut fiel zu Boden und wurde von dem zweiten Dieb aufgehoben. Beide flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Als die Tasche mit dem Diebesgut riss, wurde das Diebesgut zurückgelassen.

Bardowick - Einbruchsversuch scheitert

In der Nacht zum 10.02.2026 scheiterten derzeit Unbekannte mit einem Einbruchsversuch in ein unbewohntes Einfamilienhaus im Heideweg. Dabei hebelten sie vergebens an einem Fenster und einer Terrassentür. Ein Eindringen in das Objekt hat nicht stattgefunden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Barendorf - Terrassentür aufgehebelt - Goldmünze gestohlen

Zwischen 15:40 Uhr und 20:30 Uhr wurde am 10.02.2026 versucht die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses im Amselweg aufzuhebeln. Als diese sich nicht öffnete verschafften sich derzeit unbekannte Personen über eine weitere Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Objekt. Es wurden dir Räumlichkeiten durchsucht und eine Goldmünze entwendet. Die Ermittlungen zu weiterem Diebesgut und den Tätern dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Ermittlungen wegen illegalem Kraftfahrzeugrennen

Gegen 22:00 Uhr wurden der Polizei am 10.02.2026 zwei PKW der Marke BMW gemeldet, welche von der Walter-Bötcher-Straße zeitgleich nebeneinander in die Dahlenburger Landstraße abbogen. Dort haben sich beide Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit mehrfach gegenseitig überholt. Die Polizei konnte die beiden Fahrer ausfindig machen und sucht nach Zeugen zu dem Vorfall. Ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Kraftfahrzeugrennens wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Alkoholisierter Fahrer versucht zu flüchten und widersetzt sich der Polizei

Eine Polizeistreife bemerkte am 11.02.2026 gegen 01:15 Uhr in der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße einen VW Golf, welcher flüchtete als der Fahrer den Streifenwagen erblickte. Auf einem nahegelegenen Parkplatz sprang der Fahrer aus dem PKW und flüchtete fußläufig. Er wurde von den Polizeibeamten eingeholt. Diese stellten eine Alkoholisierung des Mannes fest. Bei der Verbringung in den Streifenwagen zwecks weiterer Maßnahmen leistete der Mann vehement Widerstand. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben dabei unverletzt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Mann war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und möglicherweise auch unter dem Einfluss von weiteren berauschenden Mitteln. Er wurde im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen in Gewahrsam genommen.

Lüneburg - Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht

Die Polizei ermittelt zu einer Verkehrsunfallflucht am 04.02.2026 gegen 17:30 Uhr. Dabei fuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand ein roter PKW auf der Willy-Brandt-Straße mit hoher Geschwindigkeit auf eine verkehrsbedingt wartende Fahrzeugschlange zu. Um einen Zusammenstoß mit dem hintersten Fahrzeug zu vermeiden, überfuhr der PKW eine Verkehrsinsel und beschädigte dort ein Verkehrsschild. Anschließend entfernte sich das rote Fahrzeug in bislang unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Brietlingen - PKW-Komplettentwendung

Zwei derzeit unbekannte Täter entwendeten am 11.02.2026 gegen 01:20 Uhr einen verschlossenen Dodge Ram von einem Grundstück In der Reh. Nach ersten Ermittlungen fingen die Täter das Funksignal des Fahrzeugschlüssels ab und starteten anschließend das Fahrzeug. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestoppt

In den Abendstunden des 10.02.2026, gegen 21:00 Uhr, wurde ein 40-Jähriger Fahrzeugführer in seinem Ford Focus durch die Polizei kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem konnte eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel durch die Beamten festgestellt werden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Uelzen - Mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser

Suderburg - In der Zeit vom 09.02.2026 zum 10.02.2026 hebelte eine unbekannte Person das Küchenfenster eines vorübergehend unbewohnten Einfamilienhauses auf. Anschließend wurde das Haus in der Oldendorfer Straße durch die Person betreten und durchsucht. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - Am 10.02.2026, zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr, kam es in der Eckermannstraße zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Unbekannte hebelten die Terrassentür des Objekts auf und durchwühlten anschließend sämtliche Wohnräume und den Dachboden. Es wurden wenige Tausend Euro Bargeld aus einer Geldkassette entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Am frühen Nachmittag des 10.02.2026, zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr, versuchten zwei unbekannte Personen die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Am Rießel aufzuhebeln. Die Personen ließen mutmaßlich durch das Anschlagen des im Haus befindlichen Hundes von ihrem Vorhaben ab. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

"Machen Sie es Einbrechern schwer!"

Vereinbaren Sie einen Termin für eine persönliche Einbruchschutzberatung durch Ihr Präventionsteam der Polizei bei Ihnen vor Ort: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de Tel. 04131-607-2107

Weitere Tipps Ihrer Polizei:

- Verschließen Sie Türen, Fenster und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Kümmern Sie sich darum, dass z.B. die Mülltonne am Entleerungsdatum an die Straße gestellt wird und Ihr Briefkasten regelmäßig geleert wird. Beleuchten Sie Ihre Räumlichkeiten. Nutzen Sie dafür einfach Zeitschaltuhren oder Smart-Home Produkte.

