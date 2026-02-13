Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wieder Geldbörsendiebstähle ++ Paketzusteller bestohlen - Hinweise gesucht ++ Jugendlicher zersticht Autoreifen ++ Auseinandersetzung nach Handydiebstahl ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung nach Handydiebstahl

In einer Unterkunft in der Kefersteinstraße kam es am Nachmittag des 12.02.2026 zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach ersten Ermittlungen war ein vorausgegangener Handydiebstahl der Auslöser für die Rangelei. Dabei kam es zu keinen schwerwiegenden Verletzungen.

Lüneburg - Mitarbeitender verhindert Ladendiebstahl

Am 12.02.2026 gegen 11:45 Uhr steckten zwei Frauen mehrere Packungen Mandeln in einem Supermarkt in der Bleckeder Landstraße in eine mitgeführte Tasche. Anschließend passierten sie den Kassenbereich ohne die Ware im Wert von rund 100 Euro zu bezahlen. Dabei wurden sie von einem Mitarbeitenden beobachtet und angesprochen. Das Diebesgut wurde anschließend herausgegeben. Gegen die beiden Frauen im Alter von 23 und 39 Jahren wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Dahlenburg/Reppenstedt/Bardowick/Lüneburg - Wieder Geldbörsendiebstähle

Erneut kam es im Landkreis Lüneburg zu Taschendiebstählen. Am 12.02.2026 wurde einer Seniorin zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr während ihres Einkaufes in einem Supermarkt in der Dannenberger Landstraße die Geldbörse entwendet. Zum Tatzeitpunkt befand sich diese in ihrer Handtasche, welche im Einkaufswagen abgelegt war. In Supermärkten in Reppenstedt, Bardowick sowie in Lüneburg kam es wenige Stunden zuvor ebenfalls zu Diebstählen von Geldbörsen. In der jüngeren Vergangenheit kam es zu weiteren entsprechenden Diebstählen in Supermärkten (siehe auch Pressemitteilung vom 12.02.2026). Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Wohnungstüren eingetreten - Ermittlungen zu Diebesgut laufen

Mehrere Wohnungstüren eines in Vollsanierung befindlichen Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Leuschner-Straße wurden in der Nacht zum 12.02.2026 gewaltsam aufgetreten. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Tathergang und zu möglichem Diebesgut aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Barendorf - Paketzusteller bestohlen - Hinweise gesucht

Am 11.02.2026 gegen 16:15 Uhr sprach ein derzeit unbekannter junger Mann in der Lüneburger Straße bei der dortigen Packstation einen Paketzusteller an. Er forderte diesen auf, ihm ein Paket auszuhändigen. Als der Paketzusteller dies verweigerte, riss der Mann ihm das Paket aus der Hand und flüchtete. Der junge Mann konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Er soll ungefähr 1,65 Meter groß gewesen sein und dunkle Kleidung getragen haben. Auf dem Kopf trug er eine schwarze Cap. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruchsversuche scheitern

Zwei Einbruchsversuche scheiterten in der Nacht zum 12.02.2026 in der Lüneburger Innenstadt. Dabei wurde versucht mit einem Hebelwerkzeug gewaltsam Zutritt zu einer Bar in der Lüner Straße sowie einem Geschäft in der Rosenstraße zu erlangen. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten fand jeweils nicht statt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Unfall beim Rangieren

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße St. Georg rangierte am 12.02.2026 gegen 11:30 Uhr ein Transporter. Dabei touchierte er einen hinter ihm stehenden Audi A3. Die Fahrerin des Audis wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Dannenberg - Taschendiebstahl in Supermarkt

Während eines Einkaufes in einem Supermarkt in der Schützenstraße am Abend des 12.02.2026 wurde einer Frau das Portemonnaie entwendet. Dieses befand sich zum Tatzeitpunkt in einer mit einem Reißverschluss gesicherten Umhängetasche. Der Wert des Diebesgutes liegt bei wenigen Hundert Euro. In den Nachbarlandkreisen Lüneburg und Uelzen ist es in der jüngeren Vergangenheit mehrfach zu entsprechenden Diebstählen in Supermärkten gekommen. Siehe hierzu auch die Pressemitteilungen aus Lüneburg vom 12.02. und 13.02.2026. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Winterjacke und Portemonnaie aus unverschlossenem LKW gestohlen

Einen vorübergehend unverschlossenen LKW nutzte eine derzeit unbekannte Person am Nachmittag des 12.02.2026. Sie entnahm aus dem Fahrzeug eine Winterjacke sowie ein gefülltes Portemonnaie. Der LKW war zur Entladung für rund eine halbe Stunde unverschlossen in der Bahnhofstraße abgestellt.

Uelzen - Kleinkraftrad ohne Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz

Am 12.02.2026 kontrollierte die Polizei gegen 15:50 Uhr den Fahrer eines Kleinkraftrades in der Hambrocker Straße. Dabei stellte sich heraus, dass dieses unzureichend versichert ist und keine Betriebserlaubnis vorlag. Der Fahrer im Alter von 25 Jahren war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Bad Bevensen - Jugendlicher zersticht Autoreifen

Am 12.02.2026 gegen 22:30 Uhr stach ein Jugendlicher mit einem Einhandmesser auf den Reifen eines Seat Altea in der Glockeneichenstraße ein. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet und verfolgt. Die Polizei konnte den Jugendlichen kontrollieren und das Einhandmesser auffinden. Es wurde anschließend sichergestellt. In der Nähe des betroffenen Seat wurde ein weiterer PKW mit luftleerem Reifen festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen war noch ein weiterer Jugendlicher bei der Tatausführung dabei, welcher flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

