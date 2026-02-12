Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Geldbörse aus Handtasche in Einkaufsmarkt gestohlen - ... die Polizei mahnt ++ Abwesenheit genutzt - Kasse in Einkaufsmarkt aufgebrochen - mit Bargeld geflüchtet ++ Mitarbeiterin getreten ++

Lüneburg (ots)

Presse - 12.02.2026 ++

Lüneburg

Bleckede/Lüneburg/ Nord-Ost-Niedersachsen - Geldbörse aus Handtasche in Einkaufsmarkt gestohlen - ... die Polizei mahnt

Bereits seit Monaten kommt es in Nord-Ost-Niedersachsen immer wieder zu Geldbörsendiebstählen in Einkaufsmärkten. Betroffen sind dabei oft auch ältere Menschen, die zum Teil in ihre Einkäufe vertieft, unaufmerksam sind und oftmals ihre Geldbörsen nicht mit der nötigen Sorgfalt aufbewahren ... und es damit so den professionellen Tätern leicht machen. Die Ermittler gehen hier von professionellen Tätern und Täterinnen aus, die u.a. auch in den Einkaufsmärkten in den Landkreisen Lüneburg, Lüchow-Dannenberg, Uelzen und Harburg agieren und sich dabei oftmals Märkte aussuchen, in denen es keine Videoüberwachung gibt.

Immer wieder versucht die Polizei im Rahmen ihrer Präventionsarbeit auch mit Plakatkampagnen (auch in den Märkten) oder online auf dieses Phänomen hinzuweisen (... siehe dazu auch die Plakatkampagne "Willkommen zum Tag der offenen Tasche").

Geschädigte eines Geldbörsendiebstahls wurde in den Mittagsstunden des 11.02.26 eine 67 Jahre alte Seniorin in einem Discounter in der Industriestraße von Bleckede. Dabei nutzte ein Dieb gegen 11:30 Uhr seine Chance, griff in die im Einkaufswagen abgelegte Handtasche der Frau und verschwand mit der Geldbörse inkl. Bargeld und EC-Karte. Es entstand ein Schaden von mehr als 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

... und weist nochmals auf die Präventionskampagne hin!

Lüneburg - Mitarbeiterin von Arztpraxis getreten und Feuerlöscher entleert - mehrere Strafverfahren eingeleitet - 31-Jähriger in Psychiatrische Klinik eingewiesen

Wegen Gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Verdacht des Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt die Polizei gegen einen 31-Jährigen aus Lüneburg. Der Mann hatte in den frühen Nachmittagsstunden des 11.02.26 gegen 14:00 Uhr an einer Nebeneingangstür einer Arztpraxis Am Sande geklopft. Eine Mitarbeiterin öffnete kurz die Tür und sagte dem 31-Jährigen, der auch Patient der Praxis ist, dass die Arztpraxis noch geschlossen sei. Der Mann versuchte sich Zutritt zur Praxis zu verschaffen und trat die Frau. Im Hausflur entleerte er in der Folge einen Feuerlöscher, trat auch gegen mehrere Türen und wurde aggressiv gegenüber einem dazukommenden Zeugen. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den 31-Jährigen, der sich schon entfernt hatte, im Umfeld der Praxis stellen. Bei sich hatte der Mann auch ein Fahrrad, Mountainbike der Marke Bulls, dessen Herkunft/Besitz er nicht nachweisen konnte. Der Mann wurde für weitere Maßnahmen, u.a. eine Blutentnahme auf Alkohol- und Drogen, zur Polizeidienststelle verbracht.

Aufgrund des psychischen Zustands des 31-Jährigen wurden neben den eingeleiteten Strafverfahren eine Einweisung in die Psychiatrische Klinik veranlasst. Dort leistete er im Rahmen der weiteren Maßnahmen Widerstand gegen das Personal sowie die Polizeibeamten.

Adendorf - Zeugen nach Unfallflucht gesucht - Polizei ermittelt

Am 11.02.2026, in der Zeit von ca. 07.00 bis 13.25 Uhr, streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den linken, vorderen Kotflügel eines schwarze Pkw Hyundai, der in der Böttcherstraße in der Nähe einer Apotheke am Fahrbahnrand abgestellt war. An dem Pkw entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131-8540110, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Abwesenheit genutzt - Kasse in Einkaufsmarkt aufgebrochen - mit Bargeld geflüchtet - Polizei ermittelt gegen 27-Jährigen

Die Abwesenheit des Kassenpersonals nutzte ein 27-Jähriger in den Abendstunden des 11.02.26 kurz vor Kassenschluss in einem Discounter in der Schützenstraße. Der Täter brach gegen 19:55 Uhr eine Kasse auf und griff sich Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro und ergriff die Flucht. Der Mann konnte in der Folge als Tatverdächtiger ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 24 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 11.02.26 auf einem Parkplatz in der Dannenberger Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten gegen 14:30 Uhr bei dem Audi-Fahrer den Einfluss von Drogen fest. Ein Test auf THC verlief positiv. Den 24-Jährigen erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Uelzen

Uelzen, OT. Westerweyhe - Einbruch in Einfamilienhaus - Küchenfenster aufgebrochen - keine Beute

In ein Einfamilienhaus im Kämpenweg brachen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 11.02.26 ein. Dabei öffneten die Täter zwischen 13:30 und 18:30 Uhr gewaltsam ein Küchenfenster, gelangten ins Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Beute machten die Einbrecher vermutlich nicht und verschwanden wieder. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Autofahrer missachtet Zeichen und fährt Mitarbeiter über den Fuß

Wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen 55 Jahre alten Fahrer eines Pkw Skoda Fabia nach einem Vorfall im Straßenverkehr in der Celler Straße in den Mittagsstunden des 11.02.26. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte der Skoda-Fahrer gegen 11:40 Uhr an einer temporären Straßensperrung im Zuge von Baumfällarbeiten durch Mitarbeiter der Hansestadt Uelzen gewartet, beschleunigte jedoch plötzlich sein Fahrzeug, touchierte einen Mitarbeiter am Arm, kommt kurzzeitig vor einem weiteren Mitarbeiter zu stehen und fuhr dann jedoch über den Fuß des Mannes. Im Anschluss fuhr der 55-Jährige weiter, konnte jedoch ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Suhlendorf - Kollision zweier Pkw - leicht verletzt - 12.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 11.02.26 auf der Bundesstraße 71 - Kreuzungsbereich zur Kreisstraße 16 - Nestauer Straße. Eine 30 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Polo hatte gegen 14:00 Uhr einen von rechts kommenden Pkw Mercedes Sprinter eines 41-Jährigen übersehen, so dass es zur Kollision kam. Die 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 12.000 Euro.

