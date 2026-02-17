Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Böller vor Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses gezündet ++ Verkehrsunfall bei winterglatter Fahrbahn - Kinder schwer verletzt ++ Photovoltaik-Module von Betriebsgelände abtransportiert ++

Lüneburg (ots)

Presse - 17.02.2026 ++

Lüneburg

Lüneburg - Böller vor Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses gezündet - Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Einen Böller mit nicht unerheblicher Rauchentwicklung zündete ein Unbekannter in der Nacht zum 17.02.26 vor einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in Volgershall. Dabei entstand gegen 01:30 Uhr eine nicht unerhebliche Rauchentwicklung. Parallel wurde die Wohnungstür leicht beschädigt. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr lüfteten den Bereich im Obergeschoss. Drei Bewohner erlitten leichte Intoxikationen. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Amelinghausen - Photovoltaik-Module von Betriebsgelände abtransportiert - mit Fahrzeug abtransportiert

Insgesamt acht auf einem Betriebsgelände im Mühlenkamp gelagerte PV-Module transportierten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 13. Und 16.02.26 ab. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise auch zu möglichen verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-93982-0, entgegen.

Lüneburg - Alkohol in Einkaufscenter gestohlen - Täter gestellt

Zwei jeweils 39 Jahre alte Lüneburger beim Ladendiebstahl ertappten Mitarbeiter in den frühen Nachmittagsstunden des 16.02.26 in einem Einkaufscenter Auf den Blöcken beim Alkoholdiebstahl. Die beiden Lüneburger hatten es gegen 14:30 Uhr auf Spirituosen abgesehen, die sie in einem mitgebrachten Rucksack sowie einer im Markte geklauten Reisetasche verstaut hatten. Neben dem eingeleiteten Strafverfahren wurde ein Hausverbot gegen die Ladendiebe ausgesprochen.

Lüneburg - Pflasterstein in Pkw eingeladen

Mehrere Pflastersteine lud ein 49-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 16.02.26 gegen 16:30 Uhr im Bereich eines Wegs Auf der Hude in den Kofferraum seines Pkw VW Passat. Die alarmierte Polizei prüft jetzt, ob der Mann aus er Region dazu berechtigt war.

Brietlingen - bei winterglatter Fahrbahn nach rechts abgekommen - gegen geparkten Pkw gerutscht

Gegen einen geparkten Pkw Seat rutschte ein 75 Jahre alter Fahrer eines Pkw Hyundai in den Mittagsstunden des 16.02.26 im Schierenweg. Der Senior war gegen 13:30 Uhr auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von Straße abgekommen. Eine im Seat sitzende 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.500 Euro.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert Durchfahrtsverbot im Stadtbereich

Das Durchfahrtverbot im Innenstadtbereich Am Sande kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 16.02.26. Dabei stoppten die Beamten insgesamt 20 Fahrzeuge, wobei Großteil für das Befahren des Bereichs berechtigt war; andere wurden kostenpflichtig verwarnt.

Lüchow-Dannenberg

Trebel - Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Auf der Kreisstraße 2 fuhr am 16.02.2026 gegen 15:10 Uhr eine 21 Jahre alte Frau mit einem PKW von Ranzau in Fahrtrichtung Pannecke. Im Bereich einer Rechtskurve verlor sie auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Die 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die 36 Jahre alte Fahrerin des entgegenkommenden PKW wurde ebenso wie ihr 29 Jahre alter Beifahrer leichtverletzt. Der Sachschaden wird auf einige Tausend Euro geschätzt.

Hitzacker - Glätteunfall auf Kreisstraße

Zwischen Tießau und Hitzacker kam am 16.02.2026 gegen 13:40 Uhr ein Peugeot 207 in einer Rechtskurve von der Fahrbahn der Kreisstraße 36 ab. Ursächlich war nach ersten Erkenntnissen die winterglatte Fahrbahn. Neben der Fahrbahn kollidierte der PKW mit einem Baum. Die junge Fahrerin erlitt einen Schock. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Lemgow - 18-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Am 16.02.2026 gegen 16:00 Uhr wurde eine 18 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie befuhr zuvor die Kreisstraße 40 aus Hohenkrug in Fahrtrichtung Volzendorf. Dabei kam sie auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. An dem Mazda entstand Sachschaden.

Clenze/Bergen (Dumme) - Weitere Verkehrsunfälle im Südkreis

Mehrere Tausend Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am 16.02.2026 gegen 14:25 Uhr auf der Kreisstraße 18. Dabei kollidierten auf der winterglatten Fahrbahn zwei PKW. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Auch auf der Kreisstraße 7 zwischen Spithal und Schnega ereignete sich ein Verkehrsunfall nachdem ein Fahrzeug gegen 16:55 Uhr ins Schleudern geriet. Drei Fahrzeuge waren an dem Verkehrsunfall beteiligt. Es kam zu keinen Verletzungen.

Uelzen

Bad Bevensen - schwerer Verkehrsunfall bei winterglatter Fahrbahn - Kinder schwer verletzt

Auf der winterglatten Fahrbahn der Landesstraße 253 kam es am 16.02.2026 gegen 19:00 Uhr zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall. Dabei kam aufgrund der Straßenverhältnisse ein PKW zwischen Bad Bevensen und Römstedt nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kollidierte mit einem Verkehrszeichen sowie einem Baum. Die 36 Jahre alte Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Mit ihr waren drei Kinder in dem Fahrzeug. Zwei davon erlitten schwere Verletzungen. Eines wurde leicht verletzt. Die Landesstraße wurde vorrübergehend gesperrt. Der beschädigte PKW wurde abgeschleppt.

Ebstorf - Männer entwenden Geldbörse in Supermarkt

Am 16.02.2026 gegen 17:20 Uhr entwendeten zwei Männer die Geldbörse eines Senioren während des Einkaufes in einem Supermarkt in der Georg-Marwede-Straße. Anschließend verließen die Männer den Supermarkt. Einer der Täter trug eine dunkle Hose sowie eine dunkle Jacke. Zudem trug er eine weiße Mütze und eine FFP2-Maske im Gesicht. Der zweite Täter besaß einen Vollbart und trug eine schwarz-graue Cap sowie eine schwarz-weiße gemusterte Jacke. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell