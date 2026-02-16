POL-LG: ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg

Bleckede - Altpapiertonnen und "Gelbe Tonne" brennen auf Grundschulgelände

Zu einem Brand zweier Altpapiertonnen sowie einer "Gelben Tonne" kam es in der Nacht zum 16.02.26 auf dem Gelände der Grundschule in der Lauenburger Straße. Dabei entstand gegen 01:50 Uhr ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Dahlenburg - Kollision dreier Pkw auf Ortsumgehung - drei verletzte Personen

Zu einer Kollision mit insgesamt drei beteiligen Fahrzeugen kam es in den Mittagsstunden des 16.02.26 auf der Bundesstraße 216 - Ortsumgehung Dahlenburg. Nach derzeitigen Ermittlungen war im Bereich Anschlussstelle Buendorf der ein abbiegender Pkw Ford mit einem in Richtung Dannenberg fahrenden Pkw Opel Astra kollidierte, so dass es in der Folge auch zu einer Kollision mit einem weiteren Pkw Alfa Romeo kam. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wird auf mehr als 40.000 Euro geschätzt. Drei Beteiligte erlitten leichte Verletzungen und wurden durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt. Die Bundesstraße war in der Folge kurzzeitig teilweise voll gesperrt.

Hohnstorf (Elbe) - Jugendliche nehmen Leitpfosten vom Straßenrand mit - Anwohner sprechen die Jungen an

Zwei Jugendliche beobachteten Anwohner in den Abendstunden des 15.02.25 wie diese gegen 19:00 Uhr mehrere Leitpfosten vom Straßenrand mitnahmen. Die Anwohner sprachen die beiden Jungen an, die dann jedoch die Flucht ergriffen. Alarmierte Polizeibeamte konnten die zwei Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren in der Folge ermitteln/ im Nahbereich antreffen. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Barum, OT. St. Dionys - Kollision zwischen Pkw und Transporter - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 32 Jahre alte Fahrerin eines Transporters Mercedes Sprinter in den Mittagsstunden des 15.02.26 im Frankenweg. Die Fahrerin war gegen 13:30 Uhr im Kurvenbereich auf winterglatter Fahrbahn vermutlich zu weit mittig gefahren und kollidierte dadurch mit einem entgegenkommenden Pkw Mercedes eines 76-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Häusliche Gewalt - Wegweisung - Hinweise und Hilfeliste

Am Nachmittag des 15.02.2026 kam es in Lüchow zu einem Fall von Häuslicher Gewalt. Dabei schlug ein Mann seiner Lebenspartnerin gegen den Kopf und verletzte diese. Die Polizei sprach dem Mann eine mehrtägige Wegweisung aus und leitete ein Strafverfahren ein.

Hilfe bei Gewalterfahrung - "Schauen Sie nicht weg" - Lüneburger Hilfeliste

"Sind Sie oder andere von Gewalt im privaten/häuslichen Umfeld betroffen?" - Direkte Hilfe und regionale AnsprechpartnerInnen (auch in verschiedenen Sprachen) unter www.gegen-gewalt-in-der-familie.de/

Häusliche Gewalt oder auch Gewalt in Paarbeziehungen kann als ein Verhaltensmuster in jeder Beziehung definiert werden, das dazu dient, Macht und Kontrolle über einen anderen Menschen zu erlangen oder aufrechtzuerhalten. Dazu gehören alle Verhaltensweisen, die erschrecken, einschüchtern, terrorisieren, manipulieren, demütigen, beschuldigen oder verletzen sollen.

Häusliche Gewalt kann allen Menschen überall passieren - sie findet nicht nur in den eigenen vier Wänden statt. Häusliche Gewalt geschieht sowohl in bestehenden Partnerschaften als auch in Ex-Partnerschaften und ist unabhängig von der Wohnsituation der Personen. Darunter fallen somit beispielsweise verheiratete, getrennt lebende oder sich verabredende (Ex-) Paare.

Egal ob im persönlichen Umfeld, in der Nachbarschaft oder im beruflichen Umfeld: - Melden Sie Verdachtsfälle häuslicher Gewalt Ihrer zuständigen Polizeidienststelle - in akuten Fällen natürlich über den Notruf! - Oder ermutigen Sie Opfer, selbst zur Polizei zu gehen.

Häusliche Gewalt kennt kein Geschlecht, kein Alter und keine Gesellschaftsschicht - jede/r kann betroffen sein. Bitte schauen Sie nicht weg!"

Göhrde - Winterglatte Fahrbahn ursächlich für Verkehrsunfall

Auf der Kreisstraße 8 zwischen Pudripp und Metzingen kam es am 15.02.2026 gegen 21:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei kam auf der winterglatten Fahrbahn ein VW Transporter in Fahrtrichtung Metzingen ins Schleudern. Das Fahrzeug kollidierte anschließend seitlich mit einem Baum. Der Fahrer im Alter von 46 Jahren sowie ein Kind in dem Fahrzeug erlitten jeweils leichte Verletzungen. Am Transporter entstand Sachschaden in Höhe von einigen Tausend Euro.

Uelzen

Ebstorf - Verkehrsunfall infolge von unangepasster Geschwindigkeit und Alkoholkonsum

In den frühen Morgenstunden des 15.02.2026 ist es in der Straße Falterring zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 03:30 Uhr verlor ein 40-Jähriger Fahrzeugführer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Skoda Octavia und kam mit dem Fahrzeug von der Straße ab. Anschließend kollidierte der PKW mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Nissan Arctic. Der Mann entfernte sich zunächst vom Unfallort und gab sich erst mehrere Stunden später als Unfallverursacher zu erkennen. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme konnte bei dem Mann zudem eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen den 40-Jährigen wurde eingeleitet.

Uelzen - Zigarettenautomat wiederholt angegangen - Diverse Zigarettenschachteln entwendet

Unbekannte haben im Wochenverlauf vom 09.02.2026 bis zum 14.02.2026 einen Zigarettenautomaten in einem Kleingartenverein in der Hauenriede wiederholt angegangen. Ein erstes Aufbrechen des Automaten mithilfe eines Hebelwerkzeugs und im Ausgabefach deponierten Sprengstoff blieb zunächst erfolglos. Im Tagesverlauf des 14.02.2026, zwischen 9 Uhr und 20 Uhr, gelang es den Tätern schließlich den Automaten gewaltsam zu öffnen und diverse Schachteln Zigaretten zu entwenden. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

