Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Einbruch in Einfamilienhaus - Fenster mit Stein eingeschlagen ++ in Keller genächtigt und Kekse gegessen ++ Unfall auf winterglatter Fahrbahn ++ Kontrolle verloren - PKW mit Totalschaden ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Bardowick - Einbruch in Einfamilienhaus - Fenster mit Stein eingeschlagen - "Machen Sie es Einbrechern schwer!"

In ein Einfamilienhaus Im Ilmer brachen Unbekannte in den Morgenstunden des 18.02.26 ein. Die Täter hatten zwischen 07:30 und 13:30 Uhr mit einem Stein ein Fenster eingeschlagen. In der Folge sahen sich die Eindringlinge im Wohnhaus um und erbeuteten Bargeld, Schmuck sowie eine Spiegelreflexkamera. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

"Machen Sie es Einbrechern schwer!"

Vereinbaren Sie einen Termin für eine persönliche Einbruchschutzberatung durch Ihr Präventionsteam der Polizei bei Ihnen vor Ort: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de Tel. 04131-607-2107

Weitere Tipps Ihrer Polizei:

- Verschließen Sie Türen, Fenster und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Kümmern Sie sich darum, dass z.B. die Mülltonne am Entleerungsdatum an die Straße gestellt wird und Ihr Briefkasten regelmäßig geleert wird. Beleuchten Sie Ihre Räumlichkeiten. Nutzen Sie dafür einfach Zeitschaltuhren oder Smart-Home Produkte.

Lüneburg - Paletten mit Parkett brennen in unbewohntem Gebäude

Einigen tausend Euro Sachschaden entstand in den Morgenstunden des 19.02.26 in einem unbewohnten Gebäude in der Carl-Gottlieb-Scharff-Straße. Ein Unbekannter hatte gegen 08:00 Uhr vermutlich zwei Holzpaletten mit Parkettboden im Keller des Gebäudes in Brand gesetzt, so dass es zu einer Rauchentwicklung kam. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - in Kita eingebrochen

In die Kindertagesstätte in der Bunsenstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 19.02.26 ein. Die Täter hatten ein Fenster eingeworfen und sich umgeschaut. Ob etwas gestohlen wurde, steht nicht fest. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Einen Zigarettenautomaten brachen Unbekannte in den Abendstunden des 17.02.25 im Umfeld eines Geschäfts Am Berge auf. Die Täter konnten die Artikel/Waren aus dem Automaten gegen 20:45 Uhr abtransportieren. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - in Keller genächtigt und Kekse gegessen

In den Keller eines Geschäftsgebäudes im Altenbrückerdamm nächtigte ein Unbekannter unbemerkt im Zeitraum vom 18. auf den 19.02.26. Der Eindringling verzehrte parallel mehrere Kekse und Weingummi und nahm Kaffee und Zigaretten mit, so dass ein Schaden von mehr als 100 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 64 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 18.02.26 in der Gartenstraße. Bei der Kontrolle des Audi-Fahrers gegen 23:40 Uhr stellten die Beamten Fahruntüchtigkeitsauffälligkeiten fest; parallel wurde ein geringer Alkoholwert von 0,22 Promille sowie der Konsum von Marihuana und Kokain festgestellt. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr infolge Drogen ein.

Lüchow-Dannenberg

Langendorf - Unfall auf winterglatter Fahrbahn

Auf der Kreisstraße 15 aus Quickborn kommend in Fahrtrichtung Langendorf geriet am 18.02.2026 gegen 15:35 Uhr ein PKW ins Schleudern. Anschließend kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin im Alter von 19 Jahren erlitt leichte Verletzungen.

Uelzen

Uelzen - E-Scooter entwendet

Am Nachmittag des 18.02.2026 wurde in der Schuhstraße ein E-Scooter im Wert von etwas über 100 Euro entwendet. Dieser war zum Tatzeitpunkt mit einem Schloss gesichert auf dem Gehweg abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Eimke - Kontrolle verloren - PKW mit Totalschaden

Ein 33 Jahre alter Mann befuhr am 18.02.2026 gegen 15:30 Uhr die Kreisstraße 9 von Unterlüß nach Eimke. In einer Linkskurve verlor der 33 Jahre alte Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug. Dadurch kam der PKW von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und überschlug sich anschließend. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand ein Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell