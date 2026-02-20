Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Flüchtige Einbrecher gestellt - Ermittlungen zu möglichem Tötungsdelikt ++ PKW kollidiert mit E-Scooter ++ Nahrungsmittel in Supermarkt gestohlen - Hausverbot ++ PKW beschädigt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Scheibe von PKW eingeschlagen

Auf einem Parkplatz in der Tartuer Straße wurde in der Nacht zum 19.02.2026 die Scheibe eines PKW-Opel eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde daraufhin ein Schlüssel entwendet. Der Schaden wird auf wenige Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Eindringen in PKW scheitert - Vergebliche Hebelversuche

Vergeblich hebelte eine bislang unbekannte Person im Zeitraum vom Nachmittag des 18.02.2026 bis zum frühen Morgen des 19.02.2026 mit einem Werkzeug an einem PKW. Dieser war auf einem Grundstück im Häcklinger Weg abgestellt. Die Person hebelte nach ersten Erkenntnissen an der Fahrertür sowie einem Fenster. Ein Eindringen in das Fahrzeug fand nicht statt. Der Schaden wird auf wenige Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Flüchtige Einbrecher gestellt - Ermittlungen zu möglichem Tötungsdelikt

Am 19.02.2026 gegen 23:30 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchsversuch am Sportplatz in der Schützenstraße gemeldet. Dabei versuchten drei Männer einen Aufsitzrasenmäher zu entwenden, nachdem sie zuvor ein Metalltor aufgedrückt haben. Bei Erblicken der Polizei flüchteten zwei Männer in einem PKW und einer fußläufig. Auf Höhe einer nahegelegenen Sporthalle fuhr der flüchtige PKW auf zwei Polizeibeamte zu. Die Aufforderungen anzuhalten wurden ignoriert, stattdessen beschleunigte das Fahrzeug und hielt auf die Beamten zu. Ein Polizeibeamter gab dabei einen Warnschuss in die Luft ab, während die beiden Beamten nur durch einen Sprung zur Seite eine Kollision verhindern konnten. Das Fahrzeug wurde anschließend in der Theodor-Heuss-Straße angehalten. Der 19 Jahre alte Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Bei dem 20 Jahre alten Beifahrer wurde ein Einhandmesser im Hosenbund aufgefunden. Er wurde im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen entlassen. Im Nahbereich des Tatortes wurde der fußläufig flüchtige Mann im Alter von 34 Jahren angetroffen. Auch er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Im Fahrzeug wurden Werkzeuge und Handschuhe aufgefunden. Diese wurden mitsamt des Fahrzeuges sichergestellt. Die Polizei ermittelt aufgrund eines versuchten möglichen Tötungsdeliktes. Die weiteren Maßnahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg dauern an.

Lüneburg - PKW kollidiert mit E-Scooter

Ein PKW beabsichtigte am 19.02.2026 gegen 16:00 Uhr von dem Gelände einer Tankstelle auf die Erbstorfer Landstraße aufzufahren. Dabei kollidierte der PKW mit einem auf dem Gehweg der falschen Seite fahrenden E-Scooter. Der Fahrer des E-Scooters im Alter von 41 Jahren wurde leicht verletzt. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - PKW beschädigt

In Wustrow wurde am Abend des 19.02.2026 in der Bahnhofstraße ein Mercedes Vito beschädigt. Eine derzeit unbekannte Person trat den linken Außenspiegel ab und zerstach zwei Reifen des Fahrzeuges mit einem bislang unbekannten Gegenstand. Der Sachschaden wird auf einige Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Verkehrsunfall in der Lange Straße

Am Abend des 19.02.2026 überfuhr ein Radfahrer einen Fußgängerüberweg in der Lange Straße. Daraufhin musste ein Skoda Fabia stark abbremsen. Ein dahinterfahrender Audi A3 bemerkte dies zu spät und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die beiden Insassen des Skoda wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Uelzen

Suhlendorf - Nahrungsmittel in Supermarkt gestohlen - Hausverbot

Ein 30 Jahre alter Mann entwendete am 19.02.2026 gegen 16:30 Uhr Nahrungsmittel aus einem Supermarkt in der Nestauer Straße. Dabei wurde er von einer Mitarbeitenden beobachtet und angesprochen. Das Diebesgut im Wert von etwas über 10 Euro verblieb im Supermarkt. Der 30-Jährige erhielt ein Hausverbot. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Suhlendorf - Unfallflüchtiger ermittelt

Am 19.02.2026 gegen 13:50 Uhr missachtete ein Dacia Dokker an der Salzwedeler Straße die Vorfahrt eines VW. Als der VW auswich, kolliderte dieser mit einem Zaun und einem abgestellten Anhänger. Der Dacia entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei konnte den Verursacher ermitteln. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Der Sachschaden wird auf einige Tausend Euro geschätzt.

