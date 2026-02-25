PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Zeugen zu Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag (23.02.2026) zwischen 10:45 Uhr und 12:05 Uhr einen Mercedes, der auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Riedstraße in Besigheim abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Besigheim unter der Tel. 07143 405080 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 13:44

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Verkehrsunfall mit zwei Verletzen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (24.02.2026) kam es gegen 16:00 Uhr an der Kreuzung der Stuttgarter Straße und der Wobachstraße in Bietigheim-Bissingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Audi-Lenker befuhr die linke Fahrspur auf der Stuttgarter Straße aus Richtung Heilbronn kommend in Richtung Ludwigsburg. Zeitgleich stand eine 66-jährige Seat-Fahrerin an ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 13:19

    POL-LB: Vaihingen an der Enz: Hauswand gestreift und geflüchtet

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich gegen 14.00 Uhr streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (24.02.2026) eine Hauswand in der Radbrunnengasse in Vaihingen an der Enz. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz die Tel. 07042 941-0 sowie ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 13:00

    POL-LB: Böblingen: Linienbus muss wegen Fahrradfahrer bremsen - 38-Jährige leicht verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag (23.02.2026) gegen 18.50 Uhr im Kreuzungsbereich der Tübinger, der Berliner und der Stettiner Straße in Böblingen ereignete. Ein 59 Jahre alter Linienbuslenker befuhr die Tübinger Straße von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren