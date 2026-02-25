Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Zeugen zu Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag (23.02.2026) zwischen 10:45 Uhr und 12:05 Uhr einen Mercedes, der auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Riedstraße in Besigheim abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Besigheim unter der Tel. 07143 405080 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell