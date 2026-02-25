Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Alkoholisierte Frau in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (24.02.2026) kam es gegen 08:20 Uhr auf der Landesstraße 1100 (L1100) bei Marbach am Neckar zu einem Unfall. Ein 50-jähriger BMW-Lenker stand im Bereich der L1100 und der L1138 bei Benningen am Neckar in Fahrtrichtung Marbach am Neckar an einer rot zeigenden Ampel. Währenddessen fuhr ihm eine 58-jährige Fiat-Lenkerin auf. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte die eingesetzte Streifenwagenbesatzung Atemalkoholgeruch bei der Frau fest. Außerdem waren ihr Gang unsicher und ihre Aussprache verwaschen. In ihrem Fahrzeug stellten die Einsatzkräfte darüber hinaus eine leere Flasche harten Alkohols fest. Eine Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Aufgrund dessen musste sich die 58-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro.

