PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mopedfahrer flüchtet vor Kontrolle

Meinerzhagen (ots)

Am Montagabend kam es gegen 20 Uhr zu einer kurzen Verfolgungsfahrt. Im Bereich Mühlhofe fielen einem Streifenwagen zwei Mopedfahrer auf. Einer war ohne Licht unterwegs und sollte angehalten werden. Anstatt zu halten, gab der Unbekannte Gas und flüchtete in Richtung Valbert. Er war angesichts des Tempolimits von 30 km/h deutlich zu schnell, fuhr durch den Gegenverkehr und raste über Kreuzungen, obwohl er keine Vorfahrt gehabt hätte. Letztlich fuhr er über einen Gehweg vor dem Streifenwagen davon. Nun wird wegen einer möglichen Verkehrsgefährdung ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeiwache Meinerzhagen unter Tel. 02354/9199-0 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 09:35

    POL-MK: Einbruch in Lagerraum

    Kierspe (ots) - Zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag sind Unbekannte in den Lagerraum einer Firma in der Wehestraße eingebrochen. Sie erbeuteten diverse Werkzeuge. Nun ermittelt die Kripo. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meinerzhagen unter Tel. 02354/91990 entgegen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 09:13

    POL-MK: Kabeldiebe gesucht

    Lüdenscheid (ots) - Unbekannte haben am Wochenende ein Stromkabel an der Baustelle der Rahmedetalbrücke gestohlen. Das Kabel führte von der Altenaer Straße über eine nicht asphaltierte Baustraße zu Containern, die neben der Fahrbahn der Autobahn stehen. Die Täter trennten ein 100 Meter langes und rund eine Tonne schweres Kabelteil ab und entwendeten es. Am Montagmorgen bemerkten Mitarbeiter der Baustelle, dass eine Sicherung herausgesprungen war, kontrollierten das ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 09:10

    POL-MK: Vandalismus an Haltestellen

    Hemer / Iserlohn (ots) - Hemer Unbekannte haben sich in der Nacht zum Montag die verglasten Buswartehäuschen vorgenommen und die Glasscheiben zerschlagen. Tatorte waren die Haltestellen Hauptstraße Höhe Hausnummern 279 und 61 sowie Iserlohner Straße. (cris) Iserlohn Am Montagmorgen wurde Im Wiesengrund die Glasscheibe eines Buswartehäuschens zerschlagen. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren