Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mopedfahrer flüchtet vor Kontrolle

Meinerzhagen (ots)

Am Montagabend kam es gegen 20 Uhr zu einer kurzen Verfolgungsfahrt. Im Bereich Mühlhofe fielen einem Streifenwagen zwei Mopedfahrer auf. Einer war ohne Licht unterwegs und sollte angehalten werden. Anstatt zu halten, gab der Unbekannte Gas und flüchtete in Richtung Valbert. Er war angesichts des Tempolimits von 30 km/h deutlich zu schnell, fuhr durch den Gegenverkehr und raste über Kreuzungen, obwohl er keine Vorfahrt gehabt hätte. Letztlich fuhr er über einen Gehweg vor dem Streifenwagen davon. Nun wird wegen einer möglichen Verkehrsgefährdung ermittelt. Hinweise nimmt die Polizeiwache Meinerzhagen unter Tel. 02354/9199-0 entgegen. (lubo)

