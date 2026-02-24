Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kabeldiebe gesucht

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte haben am Wochenende ein Stromkabel an der Baustelle der Rahmedetalbrücke gestohlen. Das Kabel führte von der Altenaer Straße über eine nicht asphaltierte Baustraße zu Containern, die neben der Fahrbahn der Autobahn stehen. Die Täter trennten ein 100 Meter langes und rund eine Tonne schweres Kabelteil ab und entwendeten es. Am Montagmorgen bemerkten Mitarbeiter der Baustelle, dass eine Sicherung herausgesprungen war, kontrollierten das Kabel und stießen auf das abgetrennte Ende. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. Die Täter werden das Material sicher nicht zu Fuß abtransportiert, sondern ein Fahrzeug genutzt haben. Wem ist möglicherweise ein verdächtiger Wagen aufgefallen? (cris)

