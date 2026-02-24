PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kabeldiebe gesucht

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte haben am Wochenende ein Stromkabel an der Baustelle der Rahmedetalbrücke gestohlen. Das Kabel führte von der Altenaer Straße über eine nicht asphaltierte Baustraße zu Containern, die neben der Fahrbahn der Autobahn stehen. Die Täter trennten ein 100 Meter langes und rund eine Tonne schweres Kabelteil ab und entwendeten es. Am Montagmorgen bemerkten Mitarbeiter der Baustelle, dass eine Sicherung herausgesprungen war, kontrollierten das Kabel und stießen auf das abgetrennte Ende. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. Die Täter werden das Material sicher nicht zu Fuß abtransportiert, sondern ein Fahrzeug genutzt haben. Wem ist möglicherweise ein verdächtiger Wagen aufgefallen? (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 09:10

    POL-MK: Vandalismus an Haltestellen

    Hemer / Iserlohn (ots) - Hemer Unbekannte haben sich in der Nacht zum Montag die verglasten Buswartehäuschen vorgenommen und die Glasscheiben zerschlagen. Tatorte waren die Haltestellen Hauptstraße Höhe Hausnummern 279 und 61 sowie Iserlohner Straße. (cris) Iserlohn Am Montagmorgen wurde Im Wiesengrund die Glasscheibe eines Buswartehäuschens zerschlagen. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 09:01

    POL-MK: Einbrecher und Notrufe

    Menden (ots) - Insgesamt 19-mal rief ein 37-jähriger Mendener am Montagmorgen den Polizei-Notruf 110 an, ohne wirklich einen Anlass für einen Notruf zu haben. Er bekam schließlich gegen Mittag Besuch von einer Streifenwagen-Besatzung, die ihn aufforderte, die Anrufe zu unterlassen. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. Am Montag zwischen 6.15 und 17.20 Uhr wurde an der ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 06:22

    POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

    Meinerzhagen/ Lüdenscheid/ Menden (ots) - 1. Messstelle Meinerzhagen, Kampstraße, Zeit 23.02.2026, 13:10 bis 14:45 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 88, Verwarngeldbereich 5, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 47 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK. 2. Messstelle Meinerzhagen, Gerichtstraße, Zeit 23.02.2026, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren