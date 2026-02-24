Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vandalismus an Haltestellen

Hemer / Iserlohn (ots)

Hemer

Unbekannte haben sich in der Nacht zum Montag die verglasten Buswartehäuschen vorgenommen und die Glasscheiben zerschlagen. Tatorte waren die Haltestellen Hauptstraße Höhe Hausnummern 279 und 61 sowie Iserlohner Straße. (cris)

Iserlohn

Am Montagmorgen wurde Im Wiesengrund die Glasscheibe eines Buswartehäuschens zerschlagen. (cris)

