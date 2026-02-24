Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Vandalismus an Haltestellen
Hemer / Iserlohn (ots)
Hemer
Unbekannte haben sich in der Nacht zum Montag die verglasten Buswartehäuschen vorgenommen und die Glasscheiben zerschlagen. Tatorte waren die Haltestellen Hauptstraße Höhe Hausnummern 279 und 61 sowie Iserlohner Straße. (cris)
Iserlohn
Am Montagmorgen wurde Im Wiesengrund die Glasscheibe eines Buswartehäuschens zerschlagen. (cris)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell