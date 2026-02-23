PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher mit großer Axt - Polizei fragt

POL-MK: Einbrecher mit großer Axt - Polizei fragt
Kierspe (ots)

Wer vermisst diese Axt? Am Sonntag kurz nach 2 Uhr wurde die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Kölner Straße durch laute Geräusche wach. Sie rief die Polizei. Die stellte fest, dass sich ein Unbekannter über eine Garage Zugang zu dem Flur des Hauses verschafft hatte. Er versuchte mit brachialer Gewalt und einer großen Axt, eine Tür zu einem Geschäft im Erdgeschoss zu öffnen. Doch er scheiterte und flüchtete. Die Axt blieb in der Tür stecken. Die Polizei fragt nun: Wer vermisst diese Axt oder weiß, woher sie stammt? Hinweise, auch möglicherweise zu verdächtigen Personen, bitte unter Telefon 02354/9199-0 an die Polizei in Meinerzhagen. (cris)

