POL-MK: 64 statt 30 km/h: Fahrverbot - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Menden (ots) - Am Samstagmorgen wurde einer 69-jährigen Frau in der Innenstadt die Geldbörse gestohlen. Wie sie der Polizei schilderte, bezahlte sie in einem Modegeschäft Ware. Als sie in einem anderen Geschäft bezahlen wollte, steckte die Geldbörse nicht mehr in der Handtasche. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben und rät, Wertsachen dicht am Körper zu tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (cris) Im Internet machen vor allem Betrüger ...

mehr