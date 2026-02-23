Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: 64 statt 30 km/h: Fahrverbot - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Plettenberg (ots)
Messstelle Plettenberg-Ohle, Lennestraße (Grundschule Ohle) B 236, Zeit 23.02.2026, 7:54 bis 11:30 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 900, Verwarngeldbereich 41, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 19, Anzahl der Fahrverbote 1, Höchster Messwert 64 statt 30 bei innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
