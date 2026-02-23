PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hoffnung auf wundersame Geldvermehrung enttäuscht

Meinerzagen (ots)

Im Internet machen vor allem Betrüger schnelles Geld. Sie bringen ihre Opfer dazu, ihnen Ausweisdaten und erst ein wenig, dann immer mehr Geld zu schicken. Ein Meinerzhagener entdeckte eine Anzeige im Internet. Die versprach eine wundersame Geldvermehrung. Der Meinerzhagener überwies Geld. Seine Bank stoppte die Überweisung, so dass zunächst kein materieller Schaden entstand. Was sie ihm jedoch nicht zurück verschaffen konnte, waren die Ausweiskopien, die er per E-Mail verschickt hatte. Mit diesen Daten können Betrüger wesentlich höheren Schaden anrichten. Der Meinerzhagener erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

