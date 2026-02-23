Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch, Diebstahl, Betrug

Iserlohn (ots)

Am Samstag um 18.50 Uhr wurde versucht, in eine Firma Am Großen Teich einzubrechen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und lösten dabei einen Alarm aus, der sie vermutlich verscheuchte. Es wurde nichts entwendet.

Einer 72-jährigen Mendenerin wurde am Freitagmittag beim Einkaufen die Geldbörse gestohlen. Sie gab gegenüber der Polizei an, dass sie den Supermarkt an der Raiffeisenstraße um 12.51 Uhr betreten habe. Als sie sie eine Stunde später an der Kasse bezahlen wollte, habe das Portemonnaie nicht mehr in ihrer Handtasche gesteckt. Sie hatte keine verdächtigen Beobachtungen gemacht. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben und rät, Wertsachen dicht am Körper zu tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

Eine 84-jährige Frau ist am Freitag auf falsche Polizeibeamte hereingefallen. Ein angeblicher Beamter des Bundeskriminalamtes meldete sich telefonisch und warnte die Seniorin vor marokkanischen Dieben, die es auf fremde Konten abgesehen hätten. Um ihr Geld in Sicherheit zu bringen, brauche er Zugriff auf ihr Konto. Es gab mehrere Telefonate, die sich über Stunden zogen. Am Ende buchte der Betrüger eine hohe Geldsumme vom Konto der Seniorin ab. Die Seniorin bemerkte dies und fragte den angeblichen BKA-Beamten, warum er Geld abbuchen würde. Der beruhigte sie: Sie bekomme ihr Geld am Montag zurück. Daran hatte die Frau nun jedoch erhebliche Zweifel und wandte sich an die echte Polizei. Die warnt immer wieder vor solchen Anrufen. Keinesfalls sollten Bürger Fremden Zugriff auf ihr Konto gewähren. Die Polizei nimmt kein Geld in Verwahrung, um es vor Diebstahl zu schützen und fragt auch nicht auf Verdacht nach vorhandenem Vermögen.

Unbekannte haben zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen an der Unterfeldstraße einen Süßigkeitenautomaten aufgebrochen und die Geldkassette samt Inhalt gestohlen. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Tel. 02371/9199-0.

Wegen einer körperlichen Auseinandersetzung rückte die Polizei am zur Oestricher Straße aus. Dabei fiel den Beamten ein hochpreisiges Cube-Mountainbike im Flur auf. Ein 38-jähriger Bewohner berichtete, dass er das Rad an einer Bushaltestelle für 100 Euro gekauft habe. Er habe zufällig genau die geforderte Geldsumme dabeigehabt. Die Vermutung der Polizeibeamten bestätigte sich: Das Fahrrad war seit 2018 als gestohlen gemeldet. Die Beamten stellten es sicher und schrieben eine Anzeige wegen Hehlerei. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell