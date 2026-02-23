PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Navi-Diebe - Einbruch durch Garage

Kierspe (ots)

Am Timmerberg wurde ein VW Multivan durchwühlt, nun fehlt ein Navi. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Sonntag um 3.40 Uhr. Zwei Personen wurden von einer Kamera erfasst. Demnach handelt es sich um zwei Männer. Einer sei etwas dicker gewesen und habe eine schwarze Kapuzenjacke getragen. Der andere Mann sei schlanker gewesen und habe eine rote Jacke getragen. Hinweise nimmt die Polizei in Meinerzhagen unter 0235491990 entgegen.

In der Nacht auf Sonntag verschafften sich unbekannte Täter über eine Garage Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Kölner Straße. Der Versuch, in die Geschäftsräume eines Optikers zu gelangen, scheiterte. Es wurde nichts entwendet. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 09:49

    POL-MK: Werkzeugdiebe gesucht

    Schalksmühle (ots) - Werkzeug-Diebe haben in der vergangenen Woche an der Straße Waldfrieden zugeschlagen: Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen schlugen sie die Seitenscheibe eines auf einem Grünstreifen abgestellten VW Crafter ein und stahlen mehrere Werkzeugkoffer und ein Messgerät. Die Polizei sicherte Spuren. Zwischen dem 7. Februar und Samstagmorgen wurden an der Bergstraße die Kennzeichen VW Kombi gestohlen. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 09:48

    POL-MK: Auto sichergestellt

    Balve (ots) - Die Polizei stellte am Freitagmorgen am Hölschkensiepenweg einen Pkw mit eingeschlagener Heckscheibe sicher. Der Polo stand ohne Kennzeichen, mit offenen Türen und offener Motorhaube an dem asphaltierten Waldweg, der zu der Windrad-Baustelle führt, im Graben. Der Wagen wurde nach Angaben des letzten eingetragenen Halters vor wenigen Tagen verkauft. Die Polizei ermittelt. (cris) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 09:47

    POL-MK: Versuchte Einbrüche - Falscher Spediteur

    Plttenberg (ots) - Von Freitag auf Samstag versuchten sich unbekannte Täter an einem Keller an der Affelner Straße, jedoch ohne Erfolg. Am Sonntagmorgen stellten Anwohner der Reichsstraße fest, dass jemand die Jalousien hochgeschoben hatte. Auch hier gelangte man nicht ins Gebäude. Die Kripo ermittelt zu den Taten und bittet unter 02391/91990 um Hinweise. Nach einem versuchten Diebstahl am Freitagmittag ermittelt die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren