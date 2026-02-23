Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Navi-Diebe - Einbruch durch Garage

Kierspe (ots)

Am Timmerberg wurde ein VW Multivan durchwühlt, nun fehlt ein Navi. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Sonntag um 3.40 Uhr. Zwei Personen wurden von einer Kamera erfasst. Demnach handelt es sich um zwei Männer. Einer sei etwas dicker gewesen und habe eine schwarze Kapuzenjacke getragen. Der andere Mann sei schlanker gewesen und habe eine rote Jacke getragen. Hinweise nimmt die Polizei in Meinerzhagen unter 0235491990 entgegen.

In der Nacht auf Sonntag verschafften sich unbekannte Täter über eine Garage Zugang zu einem Mehrfamilienhaus an der Kölner Straße. Der Versuch, in die Geschäftsräume eines Optikers zu gelangen, scheiterte. Es wurde nichts entwendet. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell