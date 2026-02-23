Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Werkzeugdiebe gesucht
Schalksmühle (ots)
Werkzeug-Diebe haben in der vergangenen Woche an der Straße Waldfrieden zugeschlagen: Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen schlugen sie die Seitenscheibe eines auf einem Grünstreifen abgestellten VW Crafter ein und stahlen mehrere Werkzeugkoffer und ein Messgerät. Die Polizei sicherte Spuren. Zwischen dem 7. Februar und Samstagmorgen wurden an der Bergstraße die Kennzeichen VW Kombi gestohlen. (cris)
