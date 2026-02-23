Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Auto sichergestellt
Balve (ots)
Die Polizei stellte am Freitagmorgen am Hölschkensiepenweg einen Pkw mit eingeschlagener Heckscheibe sicher. Der Polo stand ohne Kennzeichen, mit offenen Türen und offener Motorhaube an dem asphaltierten Waldweg, der zu der Windrad-Baustelle führt, im Graben. Der Wagen wurde nach Angaben des letzten eingetragenen Halters vor wenigen Tagen verkauft. Die Polizei ermittelt. (cris)
