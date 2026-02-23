POL-MK: Auto sichergestellt

Plttenberg (ots) - Von Freitag auf Samstag versuchten sich unbekannte Täter an einem Keller an der Affelner Straße, jedoch ohne Erfolg. Am Sonntagmorgen stellten Anwohner der Reichsstraße fest, dass jemand die Jalousien hochgeschoben hatte. Auch hier gelangte man nicht ins Gebäude. Die Kripo ermittelt zu den Taten und bittet unter 02391/91990 um Hinweise. Nach einem versuchten Diebstahl am Freitagmittag ermittelt die ...

mehr