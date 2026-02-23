PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto sichergestellt

Balve (ots)

Die Polizei stellte am Freitagmorgen am Hölschkensiepenweg einen Pkw mit eingeschlagener Heckscheibe sicher. Der Polo stand ohne Kennzeichen, mit offenen Türen und offener Motorhaube an dem asphaltierten Waldweg, der zu der Windrad-Baustelle führt, im Graben. Der Wagen wurde nach Angaben des letzten eingetragenen Halters vor wenigen Tagen verkauft. Die Polizei ermittelt. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 09:47

    POL-MK: Versuchte Einbrüche - Falscher Spediteur

    Plttenberg (ots) - Von Freitag auf Samstag versuchten sich unbekannte Täter an einem Keller an der Affelner Straße, jedoch ohne Erfolg. Am Sonntagmorgen stellten Anwohner der Reichsstraße fest, dass jemand die Jalousien hochgeschoben hatte. Auch hier gelangte man nicht ins Gebäude. Die Kripo ermittelt zu den Taten und bittet unter 02391/91990 um Hinweise. Nach einem versuchten Diebstahl am Freitagmittag ermittelt die ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 09:33

    POL-MK: Zeugensuche nach Schulwegunfall

    Meinerzhagen (ots) - Freitagmittag, etwa 12.20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 40-jährigen Autofahrerin und einem 11-jährigen Schuljungen. Die Unfallstelle befand sich an der Weststraße in Höhe der Fußgänger-Ampel an der Christoph-Friedrich-Baehrens-Straße. Der Junge verletzte sich leicht. Die Polizei erhielt erst zeitversetzt Kenntnis vom Vorfall. Ein bisher unbekannter Zeuge soll den Unfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren