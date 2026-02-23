PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Miut 134 statt 70 km/h gemessen: Fahrverbot - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Menden/ Iserlohn/ Hemer/ Meinerzhagen (ots)

1. Messstelle	Menden-Lendringsen, Mendener Straße,
Zeit				20.02.2026, 7:10 bis 08:20 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		584,
Verwarngeldbereich 		8,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		64 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.

2. Messstelle Iserlohn-Sümmern, Rittershausstraße, Zeit 20.02.2026, 9:15 bis 10:45 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 171, Verwarngeldbereich 20, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 48 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.

3. Messstelle	Iserlohn, Leckingser Straße,
Zeit				20.02.2026, 11:55 bis 13:20 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		100,
Verwarngeldbereich 		6,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		45 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	HH.
4. Messstelle	Menden, Berliner Straße,
Zeit				20.02.2026, 13:35 bis 15:55 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		300,
Verwarngeldbereich 		52,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	7,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		59 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.
5. Messstelle	Iserlohn-Sümmern, Schützenstraße,
Zeit			20.02.2026, 16:15 bis 18 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		130,
Verwarngeldbereich 		22,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		48 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.

6. Messstelle Hemer-Deilinghofen, Hönnetalstraße, Zeit 21.02.2026, 11:20 bis 14:05 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 470, Verwarngeldbereich 37, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 59 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.

7. Messstelle	Meinerzhagen-Hösinghause L 539,
Zeit				22.02.2026, 7:43 bis 15:15 Uhr,
Art der Messung:		ESO,
Gemessene Fahrzeuge		1950,
Verwarngeldbereich 		154,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	52,
Anzahl der Fahrverbote		3,
Höchster Messwert		134 statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	GM.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

