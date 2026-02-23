Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Miut 134 statt 70 km/h gemessen: Fahrverbot - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Menden/ Iserlohn/ Hemer/ Meinerzhagen (ots)

1. Messstelle Menden-Lendringsen, Mendener Straße, Zeit 20.02.2026, 7:10 bis 08:20 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 584, Verwarngeldbereich 8, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 64 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.

2. Messstelle Iserlohn-Sümmern, Rittershausstraße, Zeit 20.02.2026, 9:15 bis 10:45 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 171, Verwarngeldbereich 20, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 48 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.

3. Messstelle Iserlohn, Leckingser Straße, Zeit 20.02.2026, 11:55 bis 13:20 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 100, Verwarngeldbereich 6, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 45 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde HH.

4. Messstelle Menden, Berliner Straße, Zeit 20.02.2026, 13:35 bis 15:55 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 300, Verwarngeldbereich 52, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 7, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 59 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.

5. Messstelle Iserlohn-Sümmern, Schützenstraße, Zeit 20.02.2026, 16:15 bis 18 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 130, Verwarngeldbereich 22, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 48 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.

6. Messstelle Hemer-Deilinghofen, Hönnetalstraße, Zeit 21.02.2026, 11:20 bis 14:05 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 470, Verwarngeldbereich 37, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 59 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.

7. Messstelle Meinerzhagen-Hösinghause L 539, Zeit 22.02.2026, 7:43 bis 15:15 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 1950, Verwarngeldbereich 154, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 52, Anzahl der Fahrverbote 3, Höchster Messwert 134 statt 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde GM.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell