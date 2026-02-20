Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

Plettenberg (ots)

Unbekannte sind Auf der Lied eingebrochen. Sie öffneten ein Erdgeschossfenster des Einfamilienhauses und durchwühlten die Schränke. Vermutlich ereignete sich die Tat am Donnerstagnachmittag zwischen 15 und 19.15 Uhr. Die Kripo ermittelt.

Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5512. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 02391/91990. (lubo)

