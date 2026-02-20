Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Lüdenscheid / Menerzhagen (ots)
1. Messstelle
Ort Lüdenscheid, Hochstraße FR Herscheider Landstraße Zeit 20.02.2026, 06:55 Uhr bis 09:00 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 850 Verwarngeldbereich 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 50 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde BOH
2. Messstelle
Ort Meinerzhagen L 323 FR Derschlager Straße Zeit 20.02.2026, 10:20 Uhr bis 11:45 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 82 Verwarngeldbereich 6 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 68 km/h 40 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
