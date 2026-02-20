PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Lüdenscheid / Menerzhagen (ots)

1. Messstelle

Ort Lüdenscheid, Hochstraße FR Herscheider Landstraße Zeit 20.02.2026, 06:55 Uhr bis 09:00 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 850 Verwarngeldbereich 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 50 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde BOH

2. Messstelle

Ort Meinerzhagen L 323 FR Derschlager Straße Zeit 20.02.2026, 10:20 Uhr bis 11:45 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 82 Verwarngeldbereich 6 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 68 km/h 40 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 09:21

    POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

    Plettenberg (ots) - Unbekannte sind Auf der Lied eingebrochen. Sie öffneten ein Erdgeschossfenster des Einfamilienhauses und durchwühlten die Schränke. Vermutlich ereignete sich die Tat am Donnerstagnachmittag zwischen 15 und 19.15 Uhr. Die Kripo ermittelt. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5512. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 09:20

    POL-MK: Einbruch und Betrug

    Hemer (ots) - Unbekannte sind zwischen Montagmittag und Donnerstagabend in einen Keller Am Lehmacker eingebrochen. Sie öffneten einen Kellerverschlag und entwendeten zwei Laptops, eine Kamera und einen Kompressor. Unter dem Namen einer Rechtsanwaltskanzlei haben Unbekannte angebliche Gegenstände aus einem Insolvenzverfahren im Internet zum Kauf angeboten. Ein Hemeraner meldete sich am Donnerstag bei der Polizei, um Anzeige zu erstatten. Wie er berichtete, überwies er ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 09:19

    POL-MK: Rollerdiebstahl verhindert / Verfolgungsfahrt

    Lüdenscheid (ots) - Eine Polizeistreife konnte in der Nacht zum Freitag den Diebstahl eines Motorrollers verhindern. Den Polizeibeamten fiel kurz nach 1 Uhr nachts auf der Parkstraße ein Motorroller-Fahrer ohne Licht und ohne Helm auf. Statt dem Haltesignal zu folgen, fuhr der Fahrer weiter. Die Beamten mussten ihren Wagen drehen, um den Roller zu verfolgen. Wenige Meter später lag der beschädigte Roller am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren