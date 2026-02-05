Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschädigen Glasscheibe an der Fahrradabstellanlage am Bahnhof - Gemeinde schätzt Schaden auf rund 10.000 Euro (03./04.02.2026)

Allensbach (ots)

Etwa 10.000 Euro Reparaturkosten haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch an der Fahrradabstellanlage am Bahnhof verursacht, indem sie dort eine ungefähr 2*2 Meter große Glasscheibe beschädigten.

Sachdienliche Hinweise auf die Randalierer nimmt der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 99700-0 entgegen.

