Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Unbekannte beschädigen Glasscheibe an der Fahrradabstellanlage am Bahnhof - Gemeinde schätzt Schaden auf rund 10.000 Euro (03./04.02.2026)

Allensbach (ots)

Etwa 10.000 Euro Reparaturkosten haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch an der Fahrradabstellanlage am Bahnhof verursacht, indem sie dort eine ungefähr 2*2 Meter große Glasscheibe beschädigten.

Sachdienliche Hinweise auf die Randalierer nimmt der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 99700-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

