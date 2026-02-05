Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) 41-Jähriger belästigt Frau und beleidigt Passanten (04.02.2026)

Oberndorf (ots)

Zu einer Belästigung einer Frau sowie Beleidigungen gegenüber Passanten ist es am Mittwochabend am Bahnhof gekommen.

Gegen 19:30 Uhr befand sich eine Frau auf dem Nachhauseweg, als sie von einem 41-Jährigen angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf setzte sich der Mann an der Bushaltestelle neben sie. Obwohl die 17-Jährige ihr Missfallen zum Ausdruck brachte, legte der Mann seine Hand auf ihren Oberschenkel. Erst als aufmerksame Passanten den 41-Jährigen aktiv ansprachen, beendete dieser die Belästigung und entfernte sich. Dabei spuckte er in Richtung der Personen und beleidigte diese.

Verständigte Polizeibeamte konnten den 41-Jährigen schließlich im Nahbereich feststellen. Bei der durchgeführten Kontrolle stellten die Polizisten schnell Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Alkoholtest ergab etwa 2,4 Promille. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen sexueller Belästigung sowie Beleidigung verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell