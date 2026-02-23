PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Versuchte Einbrüche - Falscher Spediteur

Plttenberg (ots)

Von Freitag auf Samstag versuchten sich unbekannte Täter an einem Keller an der Affelner Straße, jedoch ohne Erfolg. Am Sonntagmorgen stellten Anwohner der Reichsstraße fest, dass jemand die Jalousien hochgeschoben hatte. Auch hier gelangte man nicht ins Gebäude. Die Kripo ermittelt zu den Taten und bittet unter 02391/91990 um Hinweise.

Nach einem versuchten Diebstahl am Freitagmittag ermittelt die Kriminalpolizei. Ein unbekannter Mann war mit einem Lkw auf ein Firmengelände gefahren, um Ware abzuholen. Wie Mitarbeiter der Firma bemerkten, war der Abholschein jedoch wahrscheinlich gefälscht. Auch die Kennzeichen passten nicht zum Fahrzeug. Die Polizei wurde gerufen, der Mann lief davon. Im Anschluss wurde der stehen gelassene Lkw sichergestellt. Es wird wegen versuchten Diebstahls, Kennzeichenmissbrauchs, Urkundenfälschung und möglicher weitererEi Delikte ermittelt. In diesem Zuge rät die Polizei zur Vorsicht beim Aushändigen von Waren und bittet um Sensibilität. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

