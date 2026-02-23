Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Schulwegunfall

Meinerzhagen (ots)

Freitagmittag, etwa 12.20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 40-jährigen Autofahrerin und einem 11-jährigen Schuljungen. Die Unfallstelle befand sich an der Weststraße in Höhe der Fußgänger-Ampel an der Christoph-Friedrich-Baehrens-Straße. Der Junge verletzte sich leicht. Die Polizei erhielt erst zeitversetzt Kenntnis vom Vorfall. Ein bisher unbekannter Zeuge soll den Unfall mitbekommen haben, ausgestiegen sein und sich auch mit dem Jungen unterhalten haben. Die Polizei sucht diesen Autofahrer, der auf der Weststraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war, als Zeugen. Er und ggf. weitere Zeugen werden gebeten sich unter 02354/9199-0 zu melden. (dill)

