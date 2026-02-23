PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Schulwegunfall

Meinerzhagen (ots)

Freitagmittag, etwa 12.20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 40-jährigen Autofahrerin und einem 11-jährigen Schuljungen. Die Unfallstelle befand sich an der Weststraße in Höhe der Fußgänger-Ampel an der Christoph-Friedrich-Baehrens-Straße. Der Junge verletzte sich leicht. Die Polizei erhielt erst zeitversetzt Kenntnis vom Vorfall. Ein bisher unbekannter Zeuge soll den Unfall mitbekommen haben, ausgestiegen sein und sich auch mit dem Jungen unterhalten haben. Die Polizei sucht diesen Autofahrer, der auf der Weststraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war, als Zeugen. Er und ggf. weitere Zeugen werden gebeten sich unter 02354/9199-0 zu melden. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 13:45

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Lüdenscheid / Menerzhagen (ots) - 1. Messstelle Ort Lüdenscheid, Hochstraße FR Herscheider Landstraße Zeit 20.02.2026, 06:55 Uhr bis 09:00 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 850 Verwarngeldbereich 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 50 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 09:21

    POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

    Plettenberg (ots) - Unbekannte sind Auf der Lied eingebrochen. Sie öffneten ein Erdgeschossfenster des Einfamilienhauses und durchwühlten die Schränke. Vermutlich ereignete sich die Tat am Donnerstagnachmittag zwischen 15 und 19.15 Uhr. Die Kripo ermittelt. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5512. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren