Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Schneefall und Glätte beschäftigen die Polizei

Zweibrücken, 02.01.2025 (ots)

Mehrere liegengebliebene Fahrzeuge, vier liegengebliebene Busse sowie sechs glättebedingte Verkehrsunfälle mit einer Gesamtschadenshöhe von ca. 60.000 Euro sind die Bilanz des anhaltenden Schneefalls und der winterlichen Temperaturen am Freitagmittag/-abend im Zuständigkeitsbereich der Zweibrücker Polizei.

Bereits um 12:30 Uhr verlor ein 21-jähriger PKW-Fahrer in der Sauerbruchstraße in Zweibrücken die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug.

Gegen 16:45 Uhr kam ein Busfahrer an einer Steigung in der Quebecstraße nicht mehr weiter und rutsche rückwärts gegen einen PKW am Straßenrand.

Um 18:15 Uhr kam ein 20-Jähriger mit seinem PKW auf der K 1 zwischen Wattweiler und Einöd in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, beschädigte ein Verkehrszeichen und rutschte in den Straßengraben. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass an dem PKW Sommerreifen montiert waren.

In Hornbach verlor um 18:50 Uhr eine 27-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und beschädigte eine Grundstücksmauer.

Bei den vorgenannten Verkehrsunfällen entstanden lediglich geringe Sachschäden. Der schwerwiegendste Verkehrsunfall ereignete sich gegen 18:12 Uhr in Zweibrücken.

Eine 19-jährige PKW-Führerin befuhr die Flugplatzstraße von der Steinhauser Straße kommend und konnte ihr Fahrzeug, aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit schneeglatter Fahrbahn, an der Einmündung zur Fasaneriestraße nicht abbremsen. Sie kollidierte frontal mit der Fahrerseite eines mit zwei Personen besetzten PKW, der die Fasaneriestraße stadtauswärts befuhr. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin schleuderte infolge des Aufpralls in einen angrenzenden Grundstückszaun und beschädigte hierbei noch ein Verkehrszeichen. An beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Sowohl die Unfallverursacherin als auch die beiden Insassen des anderen Fahrzeuges wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.

Die Polizei rät bei den aktuell winterlichen Verhältnissen vor Fahrtantritt auf geeignete Winterreifen zu achten, die Fahrzeuge von Schnee und Eis zu befreien und das Fahrverhalten, insbesondere die Geschwindigkeit, den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen.

