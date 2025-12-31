Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Hoher Schaden beim Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Teure Beute erlangte ein bislang unbekannter Täter am Dienstagnachmittag. Zwischen 17:30 Uhr und 18 Uhr war ein 66-Jähriger im Fashion Outlet unterwegs. Während er im "Ralph Lauren"-Store einkaufte, entwendete der Täter den Geldbeutel des Mannes aus dessen Rucksack. Darin befand sich neben mehreren wichtigen Urkunden auch eine vierstellige Summe Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat bzw. zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15399 bei der Polizei Zweibrücken zu melden. |pizw

