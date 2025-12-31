PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIZW: Hoher Schaden beim Taschendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Teure Beute erlangte ein bislang unbekannter Täter am Dienstagnachmittag. Zwischen 17:30 Uhr und 18 Uhr war ein 66-Jähriger im Fashion Outlet unterwegs. Während er im "Ralph Lauren"-Store einkaufte, entwendete der Täter den Geldbeutel des Mannes aus dessen Rucksack. Darin befand sich neben mehreren wichtigen Urkunden auch eine vierstellige Summe Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat bzw. zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15399 bei der Polizei Zweibrücken zu melden. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

  • 31.12.2025 – 09:59

    POL-PIZW: Streifschaden am Auto / Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Am Dienstagmittag war eine 26-Jährige im Fashion Outlet einkaufen. Sie verließ ihren weißen Kia Sportage mit Mannheimer Kreiskennzeichen um 12:55 Uhr. Als sie dann um 15:18 Uhr zu dem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden an ihrem Auto. An der rechten Fahrzeugseite befand sich ein langgezogener Streifschaden. Die Schadenshöhe beträgt circa 2.000 Euro. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 14:12

    POL-PIZW: Unbekannte Täter besprühen Kraftfahrzeug mit Farbe/Zeugen gesucht

    Contwig (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, 25.12.2025 bis Sonntag, 28.12.2025 besprühten bislang unbekannte Täter einen im Zeitersweg abgestellten Mercedes Vito mit blauer Farbe. Unter anderem wurden die Tags "Tazo", "67", "34", "Hash" und "RPN" aufgebracht. Die Tat dürfte mit zurückliegenden Sachbeschädigungen durch Graffiti im Ortskernbereich in Contwig in der ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 11:21

    POL-PIZW: Trunkenheitsfahrt

    Contwig (ots) - Am 27.12.2025, gegen 17:00 Uhr, wurde ein männlicher Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurden starker Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache festgestellt. Die anschließenden Tests erhärteten den Verdacht auf Fahruntauglichkeit. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert knapp über zwei Promille. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt. Zudem wurde eine Blutprobe ...

    mehr
