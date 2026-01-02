PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Betrunken Auto gefahren-Führerschein weg

Zweibrücken (ots)

Am Neujahrsabend, gegen 23.45 Uhr wurde in der Sauerbruchstraße der 35-jährige Fahrer eines PKW Mitsubishi einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen sowie Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren in Trunkenheit eingeleitet. Auch in 2026 gilt: "Don't drink and drive."/pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

