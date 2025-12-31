Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Streifschaden am Auto

Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Dienstagmittag war eine 26-Jährige im Fashion Outlet einkaufen. Sie verließ ihren weißen Kia Sportage mit Mannheimer Kreiskennzeichen um 12:55 Uhr. Als sie dann um 15:18 Uhr zu dem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden an ihrem Auto. An der rechten Fahrzeugseite befand sich ein langgezogener Streifschaden. Die Schadenshöhe beträgt circa 2.000 Euro.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Hinwiese zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher geben? Die Polizei Zweibrücken bittet mögliche Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15399 auf der Polizeidienststelle zu melden. |pizw

