Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: BMW geknackt
Halver (ots)
Aus einem an der Schulstraße geparkten roten BMW 530I wurde zwischen Freitag, 13. Februar, und Freitag, 16.40 Uhr, ein Rucksack mit Werkzeug gestohlen. (cris)
