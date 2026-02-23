PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: BMW geknackt

Halver (ots)

Aus einem an der Schulstraße geparkten roten BMW 530I wurde zwischen Freitag, 13. Februar, und Freitag, 16.40 Uhr, ein Rucksack mit Werkzeug gestohlen. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

