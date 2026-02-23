POL-MK: BMW geknackt

Kierspe (ots) - Am Timmerberg wurde ein VW Multivan durchwühlt, nun fehlt ein Navi. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Sonntag um 3.40 Uhr. Zwei Personen wurden von einer Kamera erfasst. Demnach handelt es sich um zwei Männer. Einer sei etwas dicker gewesen und habe eine schwarze Kapuzenjacke getragen. Der andere Mann sei schlanker gewesen und habe eine rote Jacke getragen. Hinweise nimmt die Polizei in ...

