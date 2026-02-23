Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Laubenbrand - Einbrüche - Pedelec-Diebstahl

Lüdenscheid (ots)

In einem Waldstück am Mengelsiepen geriet Sonntagnachmittag eine Gartenlaube in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen, nun ermittelt die Kripo zur Brandursache. Der Brand entstand zwischen 15.30 und 17 Uhr. Hinweise werden durch die Polizei in Lüdenscheid unter 02351/90990 entgegengenommen.

In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte in eine Werkstatt an der Noltestraße eingebrochen. Am Hochstein wurden zudem zwei Kellerräume geknackt. Hier schlugen die Täter von Samstag auf Sonntag zu. Entwendet wurde nichts. Nun sucht die Polizei Zeugen.

An der Parkstraße stahlen unbekannte Täter ein Fahrrad. Das Pedelec mit gelbem Rahmen war am Freitagabend zwischen 20 und 21.50 Uhr mit einem Schloss an der Straße abgestellt worden, nun wurde es zur Fahndung ausgeschrieben. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell