POL-MK: Diebe und Betrüger

Am Samstagmorgen wurde einer 69-jährigen Frau in der Innenstadt die Geldbörse gestohlen. Wie sie der Polizei schilderte, bezahlte sie in einem Modegeschäft Ware. Als sie in einem anderen Geschäft bezahlen wollte, steckte die Geldbörse nicht mehr in der Handtasche. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben und rät, Wertsachen dicht am Körper zu tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (cris)

Im Internet machen vor allem Betrüger schnelles Geld. Sie bringen ihre Opfer dazu, ihnen Ausweisdaten und erst ein wenig, dann immer mehr Geld zu schicken. Ein Meinerzhagener entdeckte eine Anzeige im Internet. Die versprach eine wundersame Geldvermehrung. Der Meinerzhagener überwies Geld. Seine Bank stoppte die Überweisung, so dass zunächst kein materieller Schaden entstand. Was sie ihm jedoch nicht zurück verschaffen konnten, waren die Ausweiskopien, die er per E-Mail verschickt hatte. Mit diesen Daten können Betrüger wesentlich höheren Schaden anrichten. Der Meinerzhagener erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

