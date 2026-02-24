Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Meinerzhagen/ Lüdenscheid/ Menden (ots)
1. Messstelle Meinerzhagen, Kampstraße, Zeit 23.02.2026, 13:10 bis 14:45 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 88, Verwarngeldbereich 5, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 47 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Meinerzhagen, Gerichtstraße, Zeit 23.02.2026, 14:50 bis 17:10 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 292, Verwarngeldbereich 26, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 50 statt 30km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Pkw, Zulassungsbehörde MK.
3. Messstelle Lüdenscheid, Altenaer Straße, Zeit 23.02.2026, 17:35 bis 18:55 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 582, Verwarngeldbereich 5, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 66 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart Lkw (3,5 to), Zulassungsbehörde MK.
4. Messstelle Menden, Margueritenweg,
Zeit 23.02.2026, 7:05 Uhr bis 8:20 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 99, Verwarngeldbereich 3, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 45 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
