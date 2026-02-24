PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Meinerzhagen/ Lüdenscheid/ Menden (ots)

1. Messstelle	Meinerzhagen, Kampstraße,
Zeit				23.02.2026, 13:10 bis 14:45 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		88,
Verwarngeldbereich 		5,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		47 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		Pkw,
Zulassungsbehörde	MK.
2. Messstelle	Meinerzhagen, Gerichtstraße,
Zeit				23.02.2026, 14:50 bis 17:10 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		292,
Verwarngeldbereich 		26,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		50 statt 30km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		Pkw,
Zulassungsbehörde	MK.
3. Messstelle	Lüdenscheid, Altenaer Straße,
Zeit				23.02.2026, 17:35 bis 18:55 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		582,
Verwarngeldbereich 		5,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		66 statt 50 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		Lkw (3,5 to),
Zulassungsbehörde	MK.
4. Messstelle Menden, Margueritenweg,

Zeit				23.02.2026, 7:05 Uhr bis 8:20 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		99,
Verwarngeldbereich 		3,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		45 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

