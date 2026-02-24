Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Lagerraum
Kierspe (ots)
Zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag sind Unbekannte in den Lagerraum einer Firma in der Wehestraße eingebrochen. Sie erbeuteten diverse Werkzeuge. Nun ermittelt die Kripo. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meinerzhagen unter Tel. 02354/91990 entgegen. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell