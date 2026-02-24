POL-MK: Einbruch in Lagerraum

Menden (ots) - Insgesamt 19-mal rief ein 37-jähriger Mendener am Montagmorgen den Polizei-Notruf 110 an, ohne wirklich einen Anlass für einen Notruf zu haben. Er bekam schließlich gegen Mittag Besuch von einer Streifenwagen-Besatzung, die ihn aufforderte, die Anrufe zu unterlassen. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. Am Montag zwischen 6.15 und 17.20 Uhr wurde an der ...

