Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Nufringen: Unfall führt zu Vollsperrung

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (25.02.2026) kam es gegen 13.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Gärtringen und Hildrizhausen zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, der eine Vollsperrung bis gegen 15.30 Uhr nach sich zog. Gemäß den bisherigen polizeilichen Ermittlungen übersah ein 89 Jahre alter Mercedes A-Klasse-Fahrer ein Stauende und fuhr einer 54-jährigen Mercedes B-Klasse-Lenkerin auf, die mutmaßlich jedoch ebenfalls das Stauende zu spät erkannt hatte. Die Mercedes B-Klasse kollidierte in der Folge mit dem VW Tiguan eines 33-Jährigen und schob diesen auf einen 28 Jahre alten Skoda Octavia-Fahrer. In der Folge war die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart blockiert. Der 89-Jährige sowie die 54 Jahre alte Frau und der 33 Jahre alte Mann erlitten leichte Verletzungen. Der Senior und die Frau wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Mercedes und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Aufräum- und Reinigungsarbeiten war die Bundesautobahn 81 in Richtung Stuttgart bis 15.30 Uhr vollgesperrt.

