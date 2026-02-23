Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch bei Caritas

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (20.02.2026, 20.00 Uhr) und Samstag (21.02.2026, 05.40 Uhr) in eine Caritas Sozialstation in Oelde eingebrochen.

Über ein verschlossenes Fenster verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Straße Im Kapellengarten und stahlen Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

