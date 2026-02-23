Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Hinweise zu schwarzem Pkw erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu einem schwarzen Pkw geben, der am Sonntag (22.02.2026, 11.40 Uhr) auf der B 475 zwischen Sassenberg und Füchtorf unterwegs war?

Ein Lkw fuhr auf der Bundesstraße, als ihm auf Höhe der K 18 ein schwarzer Pkw entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Fahrer nach rechts aus und touchierte die Leitplanke. Der Fahrer des schwarzen Autos fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell