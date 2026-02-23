PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Hinweise zu schwarzem Pkw erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu einem schwarzen Pkw geben, der am Sonntag (22.02.2026, 11.40 Uhr) auf der B 475 zwischen Sassenberg und Füchtorf unterwegs war?

Ein Lkw fuhr auf der Bundesstraße, als ihm auf Höhe der K 18 ein schwarzer Pkw entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Fahrer nach rechts aus und touchierte die Leitplanke. Der Fahrer des schwarzen Autos fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 08:14

    POL-WAF: Telgte. Auto überschlägt sich - Zwei Schwerverletzte

    Warendorf (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Samstagabend (21.02.2026, 22.00 Uhr) zwei Frauen in Telgte schwer verletzt worden. Die 27-jährige Telgterin fuhr in ihrem Auto auf der B 51 Richtung Münster. Aus noch unklarer Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Leitpfosten. Danach streifte das Auto einen Baum, überschlug ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 07:47

    POL-WAF: Telgte. VW Tiguan angefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Ein schwarzer VW Tiguan ist am Samstag (21.02.2026) auf dem Parkplatz eines Non-Food-Discounters und Bekleidungsgeschäft an der Straße Orkotten in Telgte angefahren worden. Das Auto stand zwischen 17.00 Uhr und 18.15 Uhr auf dem Parkplatz und wurde vorne rechts beschädigt. Hinweise zum Verursacher des Schadens nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 07:32

    POL-WAF: Drensteinfurt. Audi A3 angefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat zwischen Donnerstag (19.02.2026, 17.00 Uhr) und Samstag (21.02.2026, 10.00 Uhr) einen braunen Audi A3 in Drensteinfurt angefahren. Das Auto stand in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz an der Wittekindstraße und wurde linksseitig beschädigt. Spuren deuten darauf hin, dass es sich bei dem Beteiligten um den Fahrer eines größeren Fahrzeuges gehandelt haben könnte. Hinweise nimmt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren