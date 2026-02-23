POL-WAF: Telgte. VW Tiguan angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein schwarzer VW Tiguan ist am Samstag (21.02.2026) auf dem Parkplatz eines Non-Food-Discounters und Bekleidungsgeschäft an der Straße Orkotten in Telgte angefahren worden.
Das Auto stand zwischen 17.00 Uhr und 18.15 Uhr auf dem Parkplatz und wurde vorne rechts beschädigt.
Hinweise zum Verursacher des Schadens nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
