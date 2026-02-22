Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Wohnung

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter ist am Freitagmorgen (20.02.2026) in eine Dachgeschosswohnung in Ahlen eingebrochen.

Zwischen 06.30 Uhr und 06.45 Uhr verschaffte sich der Täter über ein Dachflächenfenster Zugang zu der Wohnung an der Lessingstraße und stahl unter anderem Schmuck.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell