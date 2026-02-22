POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Wohnung
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter ist am Freitagmorgen (20.02.2026) in eine Dachgeschosswohnung in Ahlen eingebrochen.
Zwischen 06.30 Uhr und 06.45 Uhr verschaffte sich der Täter über ein Dachflächenfenster Zugang zu der Wohnung an der Lessingstraße und stahl unter anderem Schmuck.
Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
