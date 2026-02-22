Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. BMW angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein grauer 2er BMW ist am Freitag (20.02.2026) in Ahlen angefahren und beschädigt worden.

Das Auto stand zwischen 11.45 Uhr und 12.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Südenmauer und wurde hinten links touchiert.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

