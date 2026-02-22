POL-WAF: Ahlen. BMW angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein grauer 2er BMW ist am Freitag (20.02.2026) in Ahlen angefahren und beschädigt worden.
Das Auto stand zwischen 11.45 Uhr und 12.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße Südenmauer und wurde hinten links touchiert.
Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell