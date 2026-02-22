Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß mit Pkw

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Freitag (20.02.2026, 13.00 Uhr) ein Jugendlicher auf seinem E-Scooter in Ahlen leicht verletzt worden.

Ein 72-jähriger Ahlener verließ mit seinem Auto den Europakreisverkehr in Richtung Dolberger Straße. Zeitglich war der 17-Jährige mit dem Scooter auf dem Radweg des Kreisverkehrs, in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

Die beiden stießen zusammen und der Jugendliche stürzte. Rettungskräfte brachten ihn leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell