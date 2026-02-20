PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Freitag (20.02.2026) fuhr ein 17-jähriger Ahlener gegen 12:20 Uhr mit einem Pkw in Ahlen auf der Zeppelinstraße in Richtung der Rottmannstraße. Mit ihm befanden sich zwei weitere Personen im Fahrzeug. In Höhe der Einmündung Lilienthalweg kam er aus bisher nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr frontal vor einen Straßenbaum. Bei dem Zusammenstoß wurden alle drei Insassen des Pkw verletzt. Der Fahrzeugführer flüchtete zu Fuß von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der Fahndung wurde er von Polizeibeamten angetroffen. Es wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und darüber hinaus unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Der Fahrzeugführer wurde mit zur Polizeiwache genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet ein umfangreiches Strafverfahren. Die beiden Mitfahrer wurden von Rettungskräften dem Krankenhaus in Ahlen zugeführt. Der Pkw, an dem Totalschaden entstand, wurde sichergestellt; eine Fachfirma übernahm die Reinigung der Fahrbahn, da aus dem Pkw Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Während der Dauer der Unfallaufnahme war die Zeppelinstraße gesperrt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

